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Eğirdir Belediyesi Sayaçlar İçin Uyardı

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Eğirdir Belediyesi Sayaçlar İçin Uyardı
Eğirdir Belediyesi su abonelerini ilgilendiren iki konuda bilgilendirme yayınladı.

Eğirdir Belediyesi su abonelerini ilgilendiren iki konuda bilgilendirme yayınladı.

Eğirdir Belediyesi tarafından su abonelerini ilgilendiren iki konuda bilgilendirme mesajı yayınlandı. Mesajda; kış aylarında meydana gelebilecek don olaylarından dolayı su saatinde patlama ya da hasar meydana getiren abonelere para cezası uygulanacağını bildirdi. Ayrıca, su sayacı takılalı 10 yılı geçmiş olan abonelerin akıllı sayaca geçeceği bildirildi.

Eğirdir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Belediyemiz 01.12.2017 tarihli Meclis kararı ile 2018 su gelirleri tarifesinde yapılan değişiklik sonucunda, Eğirdir Belediyesi su abonelerinin özellikle kış aylarında meydana gelebilecek don olayları ve su saati patlamalarından doğacak mağduriyetlerin yaşanmaması adına su sayaçlarını muhafaza etmeleri gerekmektedir. Don olayları ve su saati patlamalarından doğabilecek sonuçlardan Belediyemiz mesul değildir. Muhafaza altına alınmayan saatlerde ve tesisatlarda meydana gelen patlamalardan dolayı abonelere 500 TL para cezası uygulanacaktır" denildi.

Ayrıca Eğirdir Belediyesi'nden yapılan bir diğer açıklamada ise aynı karar ile tahsilatların daha sağlıklı yapılması amacıyla abonelerimize ait su sayaçları 10 yılı geçenlerin sökülerek elektronik su sayacı sistemine dahil edilmesi kararı alınmış olup, su sayaçları 10 yılı geçen abonelerimizin belediyemiz su servisine bilgi verilerek, akılı su sayacına geçirilmesi sağlanacaktır. Halkımızın bu konuda duyarlılık göstermesi gerekmektedir" denildi.

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