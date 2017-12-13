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Eğirdir’de ’81 İliz Hepimiz Biriz ’Sergisi

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Eğirdir’de ’81 İliz Hepimiz Biriz ’Sergisi
Türkiye genelinde 81 farklı ilden 81 öğretmenin bir araya gelerek yerli üretim ve kültürel değerlere destek vermek amacıyla geliştirdiği "81 İliz Hepimiz...

Türkiye genelinde 81 farklı ilden 81 öğretmenin bir araya gelerek yerli üretim ve kültürel değerlere destek vermek amacıyla geliştirdiği "81 İliz Hepimiz Biriz" projesi çerçevesinde Eğirdir'de de sergi açıldı.

81 ilin öğretmenleri 13 Aralık'ta eş zamanlı olarak hazırladıkları her ilin posterini yani 81 posteri sergiledi. "81 İliz Hepimiz Biriz Projesi" kapsamında Isparta ilini Eğirdir İrfan Kaynak Ortaokulu temsil etti.

Proje yürütücüsü Eğirdir İrfan Kaynak Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Buse Ölçer ve öğrencilerin birlikte hazırlamış olduğu sergi Vergi Dairesi Belediye Konferans Salonunda açıldı.

Sergiye, Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Milli Eğitim Müdürü İdris Sezgin, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Ak Parti Eğirdir İlçe Başkanı Veli Gök, Eğirdir Müftüsü Mustafa Türköz, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri, Okul Müdürleri, Öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlarımız katıldı.

Serginin açılışını Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Milli Eğitim Müdürü İdris Sezgin, Ak Parti Eğirdir İlçe Başkanı Veli Gök ve Eğirdir Müftüsü Mustafa Türköz gerçekleştirdi.

Hazırlanan 81 ilin posterleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

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