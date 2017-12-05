  • BIST 106.119
  • Altın 158,385
  • Dolar 3,8642
  • Euro 4,5788
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 14 °C

Eğirdir’de Genç Çiftçilere Destek Devam Ediyor

» »
Eğirdir’de Genç Çiftçilere Destek Devam Ediyor
Isparta'nın Eğirdir ilçesi'nde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı"...

Isparta'nın Eğirdir ilçesi'nde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı" kapsamında 2 kadın çiftçiye 37'şer tane merinos cinsi koyun hibe edildi.

2016 yılında başlatılan Genç Çiftçi Projesi kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) organizasyonlarıyla Lüleburgaz'dan temin edilen koyunlar Eğirdir'e getirildi. Pınar Pazarında gerçekleştirilen Koyun dağıtım törenine, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Uğur Turgut, Ziraat Mühendisi Aslıhan Yıldırım, Veteriner Hekim Ahmet Koyuncu ve vatandaşlar katıldı. Törenle, kadın çiftçiler Şenay Uysal ile Fadime Sağdur Aydemir'e 2'şer erkek ve 35'er dişi olmak üzere 37'şer adet koyun teslim edildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Eğirdir İlçe Müdürü Uğur Turgut, "Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesidir. Bugün de Eğirdir'de 2 bayan çiftçimize 37+37 toplam 74 adet koyun dağıtıyoruz. Bayanlarımız bu projeye başvurdular ve hak kazandılar. Kendilerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sinop’ta Hamsi 15 Lira05 Aralık 2017 Salı 11:23
  • Ambarlı Limanında Ele Geçirilen Kaçak Oyuncaklar Laboratuvarda İncelendi05 Aralık 2017 Salı 11:23
  • Gelendost Ülkü Ocaklarından Özel Program05 Aralık 2017 Salı 11:23
  • Özel Çocuklar Polis Olup Telsizle Anons Yaptılar05 Aralık 2017 Salı 11:23
  • 10 Yılda 163 Aile Ev Sahibi Oldu, Binlerce Öğrenciye Burs Verildi05 Aralık 2017 Salı 11:18
  • Alıcık, “Alt Yapısı Tamamlanan Tüm Yollara Parke Taşı Döşenecek”05 Aralık 2017 Salı 11:18
  • Eğirdir’de Genç Çiftçilere Destek Devam Ediyor05 Aralık 2017 Salı 11:18
  • Akarsuya Düşen Türk Bayrağını Çıkaran Lisesi Gençler Konuştu05 Aralık 2017 Salı 11:18
  • Silahla Vurulmuş Köpeğe Gözü Gibi Bakıyor05 Aralık 2017 Salı 11:13
  • Semira Şiko Ve Çocuklarına Konterner Kentte Sıcak Yuva05 Aralık 2017 Salı 11:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti