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Eğitim Araştırma'da 'maaş isyanı'

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Eğitim Araştırma'da 'maaş isyanı'
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan güvenlik görevlileri, maaşlarını alamadıklarını iddia ederek hastane önünde eylem yaptı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan şirkete bağlı 54 özel güvenlik, maaşlarının aylardır geç yattığını ya da yatmadığını iddia ederek hastane önünde eylem yaptı. Hastanenin ana giriş kapısında toplanan özel güvenlikler, basın açıklamasında paralarının ödenmediğini iddia etti.

Paralarının aylardır zamanında ödenmediğini söyleyen özel güvenlikçiler, “Biz bugüne kadar 4 şirketle çalıştık. Hastane yönetimi de dahil kimseyle sorun yaşamadık. Şu anda bağlı olduğumuz şirkette çalıştığımızdan beri her ay maaşımız yattı mı yatmadı mı onun peşinde koşmak zorunda bırakıldık. 5 iş günü içerisinde yatması gereken maaşımız yatmadı. Bu sabah da bunu sesli dile getirdiğimiz için herkesten tepki aldık. Bizim bordrolarımızı istememiz bile problem oluyor. Biz 10 senedir bu hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışıyoruz. Yeri geldiğinde silahın, bıçağın üstüne atlıyoruz ama aldığımız karşılık bu. Burada bulunan kimse para dilenmiyor. Çalıştıklarının hakkını istiyorlar. Şikayetlerimizi hastane yönetimine de ilettik. Bu konunun üzerinde durulmasını istiyoruz” dedi.

Özel güvenlikler hastane kapısının önünde yaptıkları basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

maas-eylemi3.jpg“EVRAKLAR EKSİK OLDUĞU İÇİN ÖDEME YAPAMADIK"

Firmadan evrakların zamanında gelmediği için işçilerin alacaklarında gecikme yaşandığını ifade eden Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Fatih Özkan, “Biz güvenlik için özel bir firmadan hizmet alıyoruz. Hizmet alımının içeriği de teknik şartnamede bellidir. İşçilere nasıl para ödeneceği ve nasıl hizmet verileceği burada yazılıdır. Şirketten bize evraklar tam olarak gönderildiği zaman en fazla 3 gün içerisinde parayı çalışanlarımıza tahakkuk ettirmek zorundayız. Bu işte yüklenici olan firma, bu evrakları tamamlayıp göndermediği zaman bizim para yatırma şansımız yok. Samsun’daki bütün kamu hastanelerin güvenlik işçilerinin maaşı bugün ödenmiş. Bizden kaynaklanan bir eksik yok. Evraklar eksik olduğu için ödeme yapamadık. Ödemeler bugün yapılacak. Biz her şeyden önce, çalışanlarımızın ücretlerini zamanında ödenmesini istiyoruz. Maaşlarının ödenmemesi en son istediğimiz şeydir. Bugün itibariyle evraklar tamamlandı, işçilerin ücretleri ödenecek. Sorun ortadan kalkacaktır” ifadelerini kullandı.

ŞİRKET'TEN AÇIKTLAMA

Özel güvenlik şirketinin Samsun sorumlusu Süleyman Yazıcı, "Biz ayın 3'ünde evraklarımızı teslim ettik. Eski güvenlik amiri eğitim durumundan artık güvenlik amiri olamıyor. Yerine Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından eğitim durumu uygun yeni amir tayın edildi. Bunu hazmedemeyen eski güvenlik amiri ve idare tarafından işçileri kışkırtıcı bu eylem yapıldı. Burada bizlik bir sıkıntı yok. Bizim sözleşmemizde 10'una kadar süremiz var. Bugün ayın 9'u olmasına rağmen paraları yatırdık” açıklamasını yaptı.

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