Eğitim aşkı dünya birincilikleri getirdi

Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulu'nda görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Aşkın Ayrancıoğlu'nun oluşturduğu karikatür atölyesinde eğitim alan öğrenciler, 14 yılda 7 dünya birinciliği elde ederek büyük bir başarı hikayesine imza attı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulu'nda görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Aşkın Ayrancıoğlu'nun oluşturduğu karikatür atölyesinde eğitim alan öğrenciler, 14 yılda 7 dünya birinciliği elde ederek büyük bir başarı hikayesine imza attı.

Bir eğitimci olmasının yanı sıra ressam ve karikatüristlik de yapan Ayrancıoğlu, yaklaşık 14 yıldır görev yaptığı okulunda çoğunluğu köylerden gelen öğrencilerini sanatla buluşturuyor. Okulda oluşturduğu karikatür atölyesinde bu alanda eğitim almak isteyen öğrencilere gönüllü olarak eğitim veren Ayrancıoğlu, öğrencilerinin çeşitli tarihlerde katıldıkları yarışmalarda yakaladıkları başarılarla gurur duyuyor.

Ayrancıoğlu, 14 yıllık bir serüvenin sonrasında ortaya çıkan başarı tablosunun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Yıllar önce başladıkları sanatsal çalışmaların meyvelerini aldıklarını belirten Ayrancıoğlu, "14 yıl öncesine dayanan hikayenin ilk zamanlarında velilerimiz çocuklarına, 'Resim yapmakla ne olacak, test çalışın, boş işlerle uğraşmayın' diye telkinde bulunuyordu ama o köy okullarından gelen çocuklarımız aşkla sanata sarılmaya devam ederek dünya ve Türkiye birinciliklerine kadar uzanan bir başarı hikayesine imza attı. Başarılara ulaştıkça velilerimizin de ön yargıları kırıldı. Şimdi sağ olsunlar, esnafımız bile yolda giderken bize 'Siz ilçemizi tanıtıyorsunuz, bir malzemeye ihtiyacınız var mı' der konuma geldi. Artık her çevreden yoğun destek alıyoruz."

Ayrancıoğlu, 2003-2007 yılları arasında Türkiye'de yapılan yarışmalarda dereceler almaya başladıklarını, ilk dünya birinciliklerini 2008'de elde ettiklerini kaydetti.