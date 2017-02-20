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Eğitim Bir-sen Afyonkarahisar Şubesi Referandum Da ‘Evet’ Diyecek

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Eğitim Bir-sen Afyonkarahisar Şubesi Referandum Da ‘Evet’ Diyecek
Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Abdullah Çelik, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandumda "evet" diyeceklerini açıkladı.

Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Abdullah Çelik, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandumda "evet" diyeceklerini açıkladı.

Afyonkarahisar merkez ilçede görev yapan Eğitim Bir-Sen üyesi okul ve kurum müdürleri düzenlenen yemekte bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Çelik, toplantıya katılımın yüksek seviyede olmasının ulaşılan sendikal bilincin bir göstergesi olduğunu dile getirdi. 2017 yılı "Toplu Sözleşme" sürecine değinen Başkan Çelik, "Toplu Sözleşme masasına da yetkili sendika olarak Eğitim Bir-Sen oturacak. Toplu sözleşme ile ilgili hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Konuşmasında 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referanduma da değinen Başkan Çelik, "Biraz öncede belirttiğim gibi Eğitim Bir-Sen olarak yaptığımız işi milletimize hizmet etmenin bir aracı olarak görmekteyiz. Önümüzde bir referandum süreci var. Geriye dönüp baktığımızda ülkemizde istikrarın olduğu dönemlerde hizmetin arttığını, çalışanların daha güzel hizmet üretme imkanı ve ortamı bulduğunu ve alım gücünün arttığını görmekteyiz. Dolayısıyla krizlerin olmadığı, istikrarın ve büyümenin sürdüğü Güçlü Bir Türkiye istiyoruz. Bu nedenle Referandumda "Evet" diyoruz. Sonucun şimdiden ülkemizin sıkıntılarına çare olmasını diliyoruz. Biz ideolojik sendikacılık yapmıyoruz. Doğrudan, güzelden yana olan tavrımızı sürdürmekte kararlıyız. Her zaman hakkın, hukukun, adaletin tarafındayız" diye konuştu.

Eğitim Bir-sen Afyonkarahisar Şubesi Referandum Da ‘Evet’ Diyecek

Eğitim Bir-sen Afyonkarahisar Şubesi Referandum Da ‘Evet’ Diyecek

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