Eğitim Bir-sen Anneleri Unutmadı

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Eğitim Bir-Sen 5 nolu şubesinin organize ettiği Anneler Günü programına katıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, Eğitim Bir-Sen 5 nolu şubesinin organize ettiği Anneler Günü programına katıldı.

Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen programa Başkan Kadıoğlu'nun yanı sıra eşi Rabia Kadıoğlu, Eğitim Bir-Sen Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Habibe Öcal, Eğitim Bir-Sen 5 nolu şube Başkanı Celal Demirci, Eğitim Bir-Sen Esenyurt Temsilcisi Resul Aydoğan, belediye başkan yardımcıları ve eğitimci anneler katıldı.

Rabia Kadıoğlu: "Anne ailenin temel taşıdır"

"Cennet annelerin ayakları altındadır" sözünü hatırlatan Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun eşi Rabia Kadıoğlu, "Cennet annelerin ayakları altındadır. Bunu annelere nasip eden rabbimizdir. Anne ailenin temel taşıdır" dedi.

Başkan Kadıoğlu: "Geleceği sizler yetiştiriyorsunuz"

Tüm annelerin anneler gününü kutlayan Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, "Bugün sizlerin yani annelerin günüdür. Biz annelerimizi bir gün değil her gün hatırlamalıyız. Sizler bu ülkenin geleceklerini yetiştiriyorsunuz. Sizlerin yetiştirdikleri çocuklar bu ülkeye sahip çıkacaklardır. Özellikle siz öğretmenlerimiz bu ülke için çok önemlisiniz" dedi.

Habibe Öcal: "Kadınlar asla geri adım atmadı"

Eğitim Bir-Sen 5 nolu şubenin düzenlediği Anneler günü programında katılımcılara seslenen Eğitim Bir-Sen Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Habibe Öcal, "Kadın ve Erkek olarak her şeyden önce yaradılışımız gereği insanız. Annelik önemli bir makamdır. Her şeyden önce insan olmayı, Müslüman olmayı bilmeliyiz. 15 Temmuz darbe girişiminde kadınlar da erkekler gibi asla geri adım atmadı" dedi.

Konuşmaların ardından yılın annesine ödül ve çiçek takdim edildi. Öğretmenlerin söyledikleri şarkılar ve şiirlerle keyifli bir program gerçekleşti.