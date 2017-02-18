Eğitim Bir-sen Bursa Şubesi 25 Yılda Hizmet Edenleri Plaketle Ödüllendirdi

Sen Bursa 1 Nolu Şubesi, kuruluşunun 25. yılında hizmette bulunan üyelerini plaketle ödüllendirdi.

Sen Bursa 1 Nolu Şubesi, kuruluşunun 25. yılında hizmette bulunan üyelerini plaketle ödüllendirdi.

Kuruluşundan itibaren 25 yıl boyunca Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şubesinde il ve ilçe yönetiminde görev yapan tüm üyeler düzenlenen vefa yemeği ile ödüllendirildi. Doburca Sosyal Tesislerinde düzenlenen vefa yemeğinde üyeler ödüllerini Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker'in elinden aldı. 14 Şubat 1992 tarihinde kurulan ve bugün eğitim iş kolunda Türkiye'nin en büyük sendikası olma başarısını Eğitim-Bir-Sen'in gösterdiğini ifade eden Şeker, "Gelenekten beslenerek geleceği aydınlatmak üzere yola çıkan Mehmet Akif İnan ve 14 arkadaşı tarafından kurulan Eğitim-Bir-Sen, hak, adalet, barış, emek ve özgürlük mücadelesinde 25 yılı geride bırakmıştır. Eğitim-Bir-Sen'in tarihi bir dönem sayılacak çeyrek yüzyıllık mücadele geçmişi, Türkiye'nin karanlıklardan aydınlığa, darbe dönemlerinden demokrasiye, geri kalmışlıktan ilerlemeye geçiş tarihi; ülkemizin yaşadığı siyasal ve toplumsal dalgalanmalar karşısında ilkeli, tutarlı, kararlı, atak bir tavrın ve özünü hiç kaybetmeden vatanın ve milletin menfaatini sürekli önceleyen bir mücadelenin destanıdır. Vefa'ya önem veren Eğitim Bir-Sen olarak 25 yaşımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşarken başta kurucu genel başkanımız Mehmet Akif İnan, kurucu yönetim kurulu üyelerimiz Şükrü Gökdemir ve Genel Yönetim Kurulu üyelerimizden Erol Battal, başta olmak üzere ahirete irtihal eden rahmetle anıyoruz" dedi.