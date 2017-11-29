  • BIST 102.068
  • Altın 164,801
  • Dolar 3,9597
  • Euro 4,7033
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 14 °C

Eğitim Bir-sen Genel Başkan Yardımcısı Olçum: “Eğitim Sen Ve Türk Eğitim Sen’in Yetkili Olduğu 9 Yıllık Dönemde Koca Bir Sıfır Çektiler”

» »
Eğitim Bir-sen Genel Başkan Yardımcısı Olçum: “Eğitim Sen Ve Türk Eğitim Sen’in Yetkili Olduğu 9 Yıllık Dönemde Koca Bir Sıfır Çektiler”
Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, Giresun'da " Eğitim Bir-Sen Eğitimciler Buluşması" programına katıldı.

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, Giresun'da " Eğitim Bir-Sen Eğitimciler Buluşması" programına katıldı.

Giresun Şubesi tarafından düzenlenen programda konuşan Atilla Olçum, Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen'in yetkili olduğu 9 yıllık dönemde koca bir sıfır çektiklerini söyledi.

Eğitim Bir-Sen'in kuruluş günlerinde yaşanan sıkıntıları anlatan Olçum, " Bir zamanlar şube yönetim kurulu listesini bile oluşturacağımız zaman kapı kapı gezip listeye yazmak için yalvardığımız günlerden hamd olsun bugün Giresun'un en büyük salonuna sığmayan bir teşkilat olmuşuz. Bugünlere gelişimizde sağına ve soluna bakmayan ve bende varım düsturuyla bu sürece katkı sunduğunuz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmasında geçmişi anlatacağını ve o günlerden bugünlerin fotoğrafını ortaya koyacağını belirten Olçum, "2001 yılında dönemin bakanların makam araçlarının bagajında sendikalardan istifa formu taşıdığı, gittikleri illerde bürokratlara, "bagajda ki formları akşama kadar dolu istiyorum" talimatlarını verdiği günlerden bugünlere geldik. Ben o günlerde Mersin'de sendikacılık yaparken 2003 yılında İl Milli Eğitim Müdürüne mutabakat metni getirdiğimizde sağımız da ki sendikanın 6 bin 500 solumuzda ki sendikanın 6 bin ve bizim Eğitim Bir Sen'inde 254 üye sayısına imza attığı günü hatırlıyorum. Ben biliyorum ki 20 bin eğitim çalışanın bulunduğu Mersin'de benim gibi düşünen, hayata benim gibi bakan insan sayısı 254'den fazlaydı ama biz 254 kişiydik resmiyette. Bugün hamd olsun Türkiye'nin 81 ilinde 950 ilçesinde 130 şubesi ile eğitim alanında 450 bin memur sen üye sayısıyla 1 milyon üye sayısıyla emek ve çileyle fert sayımızı çoğalttık ve hamd olsun bugün geldiğimiz noktada kurumsallaşmamızı tamamladık" ifadelerini kullandı.

Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen'i eleştiren Atilla Olçum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hükümetle 2001'den 2010 yılına kadar tam 9 defa toplugörüşme yapıldı ve bu toplu görüşmelerin ilk 4'ünde Eğitim Sen 5'inde Türk Eğitim Sen yetkili sendika olarak bizi temsil etti. Gittiğim her yerde soruyorum Eğitim Sen'in yetkili olduğu 4 yılda boyunca eğitim çalışanları adına ne istedi ve ne aldı? Cevabı koca bir sıfır. Türk Eğitim Sen yetkili olduğu 5 yılda eğitim çalışanları adına ne istedi neyi aldı? Koca bir hiç. 9 yılı koca bir sıfırla geride bıraktılar 2011 yılında aldığımız yetki ile ya yasa, ya masa diyerek masaya oturmayan sizi iradenizi ipotek koydurmayan ve bu şekilde tarihe geçen bir sendika olduk hamd olsun. 2012 yılında toplu sözleşme yasası çıkınca masaya oturduk dönemin bakanı Ömer Dinçer'in meslek hayatımız noktasında bizi soktuğu sıkıntıyı hepimzi biliyoruz. Yetmez gibi sorun yaşadığımız süreçte 2012'inin 23 Mayıs'ında masadayken masadan kalkan iş bırakma eylemi yapıldı."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suudi Prens Miteb Bin Abdullah Serbest Bırakıldı28 Kasım 2017 Salı 20:08
  • Ceylanpınar Dedaş’dan Arızalara Hızlı Müdahale İçin Yeni Uygulama28 Kasım 2017 Salı 19:28
  • Arslan; “Yüce Milletimiz Her Zaman Mazlumun Yanında”28 Kasım 2017 Salı 19:13
  • Müftü Hüseyin Hazırlar: Efendimiz, Bütün Müslümanlar İçin Her Zaman Ve Her Asırda Yegane Örnektir28 Kasım 2017 Salı 18:18
  • Temizlik Bilinçlendirmesi Ve Çöp Poşeti Dağıtımı Devam Ediyor28 Kasım 2017 Salı 18:18
  • Prens Harry Ve Meghan Markle Mayıs Ayında Evleniyor28 Kasım 2017 Salı 18:13
  • Başkan Gürkan’dan Bilsam’a Övgü28 Kasım 2017 Salı 18:08
  • Adıyaman’da Başarılı Bulunan Projelerin Sözleşmeleri İmzalandı28 Kasım 2017 Salı 18:08
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Şiddetin Karşısında Susmak, Mümine Yakışan Bir Tavır Değildir”28 Kasım 2017 Salı 17:48
  • Yazar Sedef Erken Okurları İle Alternatif Sahne’de Buluşuyor28 Kasım 2017 Salı 17:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti