Eğitim Bir-sen Kuruluşunun 25. Yılında ‘Vefa Gecesi’ Düzenledi

Eğitim Bir-Sen Aydın Şubesi kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla "Vefa Gecesi" düzenledi.

Eğitim Bir-Sen Aydın Şubesi kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla "Vefa Gecesi" düzenledi. Türkiye'nin her demokratik kazanımında mutlaka Eğitim-Bir-Sen'in teri, payı ve imzası bulunduğunu belirten Eğitim Bir-Sen Aydın Şube Başkanı Tevfik Aksoy, "Eğitim-Bir-Sen, 25 yıldır, hakkın, adaletin, barışın, emeğin ve özgürlüklerin mücadelesini vermiştir, bundan sonra da bu uğurda mücadelesini sürdürecektir. Bu sendikanın meselesi sadece özlük alma ve maddi 3-5 alma meselesi değildir" dedi.

Vefa'ya önem veren Eğitim-Bir-Sen olarak, 25. yaşa ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve bugün de sendikanın kuruluşundan bugüne emek vermiş olanlarla "Vefa Gecesi" adı altında bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Aksoy ve davetliler başta sendikanın kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitim Bir-Sen Aydın Şube Başkanı Tevfik Aksoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen yemekli "Vefa Gecesi'ne Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Memur-Sen Aydın İl Temsilcisi Ali Aygül, Büro Memur-Sen Aydın İl Başkanı Kaan Çetinbaş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Vedat Aydın, Eğitim Birsen Denizli Şube Başkanı Kazım Tefci ve yönetim kurulu üyeleri ile sendikanın kuruluşundan bu güne görev yapmış başkan ve yöneticiler katıldı.

Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı gecede sendikanın bu günlere ulaşmasında görev yapanlar anılarını anlatırken Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yıllık süreci de ele alındı.

"Eğitim Bir-Sen Vefanın adıdır"

Eğitim Bir-Sen'in alışılagelmiş sendikacılığın dışında bir faaliyet yürüttüğünü ve kuruluşundan bu yana hak ve adaleti savunduğunu ifade eden Başkan Tevfik Aksoy, "Eğitim Bir-Sen 25 yıllık destansı bir mücadelenin, zulmün ve zalimin karşısında duruşumuzun adıdır. Eğitim Bir-Sen vefanın adıdır. Vefayı asıl yaparken kardeşliği, sevgiyi bu coğrafyada nasıl yaşattıysak bundan sonra da yaşatmalıyız. Bu sendika sadece özlük alma, maddi 3-5 kuruş alma meselesi değildir. Sendika Anadolu'da vefalı olmaktır. Biz vefalı olduğumuz sürece hiçbir güç içeride ve dışarıda artık bizi bölmeye kalkışmayacaktır. Biz bu ülkenin vefalı insanlarıyız" diye konuştu.

Gecenin sonunda sendikanın kuruluşundan bu yana görev yapmış yöneticiler teşekkür plaketi sunuldu.