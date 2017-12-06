Eğitim Bir Sen Manavgat’ta Kadın Üyeleriyle Buluştu

Kısa adı Eğitim Bir Sen olan Memur Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası Manavgat Şubesi Kadın Komisyonu tarafından, bayan üyelere...

Kısa adı Eğitim Bir Sen olan Memur Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası Manavgat Şubesi Kadın Komisyonu tarafından, bayan üyelere yönelik tanışma ve kaynaşma kahvaltısı düzenlendi.

Küçük Şelalede düzenlenen ve 300'ye yakın bayan üyenin katıldığı kahvaltılı toplantıda konuşan Eğitim Bir Sen Manavgat Şubesi Başkanı Hasan Kırteke, Eğitimde kalitenin artmasının etkilerinden bir tanesinin de eğitimcilerin birlik ve beraberliği olduğunu belirterek "Şubemizin Kadın Komisyonu, bayan üyelerimiz arasında tanışma ve kaynaşma sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledi. Davetimize icabet ederek katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu kahvaltımızın Manavgat'ımıza, Milli Eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Eğitim Bir Sen'in 1992 yılında 7 kişi ile kurulduğuna dikkat çeken Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, bugün Manavgat'ta bile devasa bir teşkilat haline gelindiğini belirterek, "Birlerle başlayan yolculuk bugün milyonlarla devam ediyor. Bizler sahip olduğumuz 7 güzel insanın ekmiş olduğu tohumların yeşerdiği ve dallandığı burçak haline geldiği bir günü yaşıyoruz bir güzelliği yaşıyoruz. Sadece Manavgat'ta hanımlarla yaptığımız organizasyonlar bile Manavgat'ın en büyük tesislerine sığmayacak kadar cüsseli, sığmayacak kadar diri o yüzden bizim temelini attığımız dava şuurunun bugün geldiği nokta o insanların samimiyeti, dirayeti, inayeti ve onların göstermiş oldukları imaniyet eseridir" diye konuştu.