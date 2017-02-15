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Eğitim Bir-sen Üyeleri 25. Kuruluş Yıldönümlerini Kutladı

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Eğitim Bir-sen Üyeleri 25. Kuruluş Yıldönümlerini Kutladı
Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şubesi tarafından, sendikanın 25. kuruluş yıldönümü nedeniyle "vefa toplantısı" gerçekleştirildi.

Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şubesi tarafından, sendikanın 25. kuruluş yıldönümü nedeniyle "vefa toplantısı" gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Abdullah Çelik, sendikanın geçmişten bugüne eğitimciler için verdiği hak mücadelesinden bahsetti. Başkan Çelik, "25. kuruluş yılını kutlayan Eğitim Bir-Sen hak, adalet, barış, emek, özlük ve özgürlük mücadelesiyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. 14 Şubat 1992'de merhum Mehmet Akif İnan ve 14 arkadaşının çok büyük zorluklara göğüs gererek, mücadele ederek sendikamızı kurdu. Benzer zorluklar ilimizde de yaşanmaktadır. Gelinen nokta itibarı ile hamdolsun 5 bini geçen üye sayısı ile Afyonkarahisarımızın açık ara en büyük sendikasıyız. Bu başarıda geçmişten günümüze kadar mücadele etmiş olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Vefat eden gönül dostlarımıza Allahtan rahmet, emekli olan büyüklerimize sağlık sıhhat ve hayırlı ömürler, millete hizmet mücadelemizde bayrağı taşıyan kardeşlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Toplu fotoğraf çekimi sonrası tekrar buluşma dilekleri ile toplantı sona erdi.

Eğitim Bir-sen Üyeleri 25. Kuruluş Yıldönümlerini Kutladı

Eğitim Bir-sen Üyeleri 25. Kuruluş Yıldönümlerini Kutladı

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