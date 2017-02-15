Eğitim-bir-sen’de Vefa Buluşması

Eğitim-Bir-Sen Konya Şubesinde düzenlenen "Vefa Buluşması" programına Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi onur konuğu olarak katıldı.

Eğitim-Bir-Sen Konya Şubesinde düzenlenen "Vefa Buluşması" programına Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi onur konuğu olarak katıldı.

Konya'da düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın onur konuğu olan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi yaptığı konuşmada, "Eğer bir hareket başarıya ulaşacaksa onun üç temel esasının sağlam olması gerekir. Bunlardan birincisi bir fikir temelinde ortaya çıkmalı ve o fikir devam edip tevarüs edebilmelidir. İkinci önemli ayağı örgütlülük ve organizasyon kabiliyetidir. Öyle bir örgütlü yapıya sahip olabilmeliyiz ki hizmet ettiğimiz bütün alanlarda temsilcilerimiz bir teşkilat bilinciyle, genel başkanının duyarlılığıyla faaliyetlerini sürdürebilmelidir. Ama üçüncü ayak olmadan hiçbir şey olmaz. O da teşkilatlanma çalışmalarına katılanlar bilinçli bir birey olarak katkı vermeli ve teşkilat bilincine sahip olmalıdır" dedi.

Çalışma hayatındaki örgütlülüğün önemine dikkat çeken Latif Selvi, "Eğer siz omzuma yük çöküyor derseniz hareket çöker. Ama siz dirayetli bir şekilde terinizin son damlasına kadar kararlı mücadeleyi verirseniz, sivil toplumla birlikte bütünleşerek, halkımızın sözcülüğünü üstlenerek, çalışma hayatının ana aktörü olarak, gençlerimizi yetiştirerek ve hep birlikte gelecek inşası dediğimiz, medeniyet değerleri dediğimiz şeylerin hayatiyet kazanabilmesi için, kalplerimizin birlikte vurabilmesi için yükü omuzlar ve kararlı bir şekilde, cesaretle sürdürürseniz aşamayacağımız engel yoktur" ifadelerini kullandı.

Program plaket takdimi ile son buldu.