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Eğitim Bir-sen’den Ek Ders Ücreti Açıklaması

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Eğitim Bir-sen’den Ek Ders Ücreti Açıklaması
Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şubesi Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Çalışkan, sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yapılan...

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şubesi Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Çalışkan, sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yapılan kesintiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yapılan kesintiler hakkında konuşan Başkan Yardımcısı Çalışkan, "Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve MEB'in üst düzey bürokratları sözleşmeli öğretmen ataması öncesinde sözleşmeli ve kadrolu öğretmen arasında özlük ve mali olarak fark olmayacağını belirtmişler.

Ek ders konusunda da sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen arasında eksiklik söz konusu olmayacak açıklamasını yapmışlardı. Eğitim camiasında farklı statülerin bulunması daima sıkıntılara sebep olmakta, aynı ortamda aynı işi yapanlar arasında ücret farklılıklarına sebep olmaktadır. Sorunun çözümü kamuda 4C, 4B, ücretli vb. ifadeler altında çalışanların tamamının kadroya geçirilmesi ve bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesidir. 4/B, 4/C kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerinin kadro beklentisi ve bizim buna ilişkin tekliflerimiz hala karşılanmış değil. Bu statülerde görev yapan arkadaşlarımız, kariyer ve liyakat zemininde kamu personel sistemi içerisinde daha üst görevlere yükselmelerine imkan sağlayan, yer değiştirme fırsatlarından yararlanmalarını sağlayan kadro ile memur sıfatı ile tanışmayı hak ediyorlar" dedi.

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