Eğitim Bir-sen’in Sivil İtaatsizlik Eylemi Devam Ediyor

Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner okulların açılmasıyla birlikte tekrar tartışma konusu haline gelen kılık-kıyafet yönetmeliği ile ilgili...

Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner okulların açılmasıyla birlikte tekrar tartışma konusu haline gelen kılık-kıyafet yönetmeliği ile ilgili açıklamalarda bulunarak sendika olarak 2013 yılında başlattıkları sivil itaatsizlik eylemlerinin devam edeceğini duyurdu.

İnsanların giyim konusunda tek tipleştirilmeye çalışılmasının eğitim-öğretim açısından bir katkı sağlamayacağına dikkat çeken Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Darbe kalıntısı, demokrasiye ve insan haklarına aykırı, insanların kişisel özgürlüklerine boyunduruk takan kılık-kıyafet yönetmeliğinin kaldırılması için başlattığımız sivil itaatsizlik eylemi, talebimiz karşılanıncaya kadar devam edecektir."dedi.

"Kararımızın arkasındayız"

Sendika olarak aldıkları itaatsizlik kararının arkasında olduklarını dile getiren Öner, "Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu olarak, 15 Mart 2013 tarihinde hayata geçirdiğimiz sivil itaatsizliğin bütün hedeflerini gerçekleştirmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'in 5. maddesinde hâlâ hükmünü sürdüren sınırlama ve yasaklara son verilmesi yönünde düzenleme yapılmasını sağlamak için 14 Eylül 2017 tarihinden itibaren kamu görevlilerinin, kamu hizmetlerini söz konusu yönetmelikteki sınırlama ve yasaklara uymaksızın, toplumun değerlerine, genel kabul görmüş kılık-kıyafet şekillerine uygun olmak şartıyla belirleyecekleri kılık-kıyafetle yerine getirmelerine karar vermiştir." şeklinde konuştu.

"Milletimizin değer yargılarına uygun olan giyim tarzı serbest olmalı"

Kılık-kıyafet özgürlüğünün darbe kalıntısı yönetmeliğin boyunduruğundan kurtarılması konusunda Millî Eğitim Bakanlığı'na da önemli bir görev düştüğünün altını çizen Öner, "Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar, mesai saatleri içinde ve resmi görevlerinin ifasında, mevcut yönetmelik hükümlerine bağlı kalmaksızın, milletimizin değerlerine aykırı olmamak kaydıyla kılık-kıyafetlerini serbestçe seçebilmelidir." dedi.