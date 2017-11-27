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Eğitim Camiası Bu Sergide Buluştu

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Eğitim Camiası Bu Sergide Buluştu
Küçükçekmece Belediyesi, gelenekselleşen Öğretmenler Günü sergisinde görev yapan öğretmenlerin el emeği eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Küçükçekmece Belediyesi, gelenekselleşen Öğretmenler Günü sergisinde görev yapan öğretmenlerin el emeği eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Küçükçekmece Belediyesi, ,ilçede görev yapan öğretmenlerin el emeği ürünlerini sergide sanatseverlerin beğenisine sundu. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Öğretmenler Günü" sergisinin açılışına; Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Küçükçekmece'de ismi geçtiğimiz günlerde hizmete açılan öğretmenevine verilen, İzmir'de Şehit düşen polis Fethi Sekin'in babası Zeki Sekin ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, tüm öğretmenlerin gününü tebrik ederek çalışmalarından dolayı kutladı.

"Her bir öğrenciniz ayrı bir sanat eseri"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, öğretmenlerin eserlerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Öğretmenlerimiz aslında hep birer sanat eseri ortaya çıkarıyorlar. Her bir öğrenci ayrı bir sanat eseri. Küçükçekmece'ye katmış olduğunuz bu renk için hepinize teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun" diye konuştu.

Sergide eseri bulunan öğretmenler adına bir konuşma gerçekleştiren Mustafa Barut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Resim Öğretmeni Halide Duman, meslektaşlarının gününü tebrik ederek, kendilerine destek veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'e teşekkür etti.

15 Aralık'a dek açık kalacak

Sergide, ilçede görev yapan öğretmenlerin profesyonel ve amatör resim, seramik ve fotoğraf çalışmaları yer alıyor. 24 esere ev sahipliği yapan sergi 15 Aralık'a dek açık kalacak.

Başkan Karadeniz'den öğretmenlere teşekkür

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz belediye bünyesinde hizmet veren Bilgi Evleri, Kültür Merkezleri, Spor ve Sanat Kursları, Trafik Eğitim Parkı'nda görev yapan öğretmenlerle de düzenlenen kokteyl de bir araya geldi. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Öğretmenler Günü buluşmasında Başkan Karadeniz, Küçükçekmece'ye olan katkılarından dolayı öğretmenlere teşekkür ederek, günün anısına hediye takdiminde bulundu.

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