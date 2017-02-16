Eğitim Değerlendiriliyor

Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit her gün 6 okul müdürü ile toplantı yapıyor eğitimi faaliyetleri değerlendiriliyor.

Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit her gün 6 okul müdürü ile toplantı yapıyor eğitimi faaliyetleri değerlendiriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit başkanlığında başlayan ve her gün 6 okul müdürünün katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantıları devam ediyor. 8-21 Şubat 2017 tarihleri arasında toplam 9 grupta gerçekleştirilmesi planlanan toplantıların ilk 5'i gerçekleştirildi.

Toplantılarda "Başarıya Bir Adım" ve "DENGE" projeleri ile ilgili okullarda yapılan faaliyetler, okulların temizlik ve güvenliği, öğrenci disiplin durumları, destekleme yetiştirme kursları, EBA (Eğitim Bilişim Ağı) kullanımı, seçmeli dersler, kitap okuma faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunuluyor.