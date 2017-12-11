Eğitim Fakültesi Binası Yeni Döneme Hazırlanıyor

Ahi Evran Üniversitesinde Eğitim Fakültesi inşaat çalışmaları hızlandırıldı.

Ahi Evran Üniversitesinde Eğitim Fakültesi inşaat çalışmaları hızlandırıldı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, merkez yerleşke içerisinde yer alan Eğitim Fakültesi inşaatının tamamlanması için çalışmaların hızlandırdığını söyledi. Toplam inşaat alanı 17.283.95 metrekare olan Eğitim Fakültesi bina inşaatı yüzde 80 oranında tamamlandı. Yeni yapılan fakülte binasında; mescit, teknik hacimler, depolar, sığınak, zemin katta 1 amfi, 19 ofis, 1 toplantı salonu, 9 derslik, 4 mesleki sınıf laboratuvarı ve 4 bilgisayar laboratuvarı bulunurken 1. katta 26 ofis, 1 toplantı salonu, 10 derslik, 2 mesleki sınıf laboratuvarı, 2 bilgisayar laboratuvarı, 1 internet salonu ve kantin kafeterya yer alıyor. Binanın 2. katı 32 ofis, 1 toplantı salonu, 9 derslik ve 5 meslekli sınıf laboratuvarına sahipken 3. katta 32 ofis, 1 toplantı salonu, 12 derslik, 1 mesleki sınıf laboratuvarı 4. katta ise 22 ofis, 1 toplantı salonu, 6 derslik ve 2 mesleki sınıf laboratuvarı bulunuyor.

Bina inşaatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Geleceğimizin teminatı olan gençleri yetiştirecek olan eğitim fakültesi öğrencilerinin nitelikli bir eğitimin ardından Ahi Evran Üniversitesi'nden donanımlı bireyler olarak ayrılmaları için her ayrıntı düşünülmektedir" dedi.