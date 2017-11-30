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Eğitim kampüsüne onay çıktı

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Eğitim kampüsüne onay çıktı
AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı, Bafra'da 20 yıldır atıl durumda bulunan Bölge Hastanesi olması için yapılan binanın eğitim kampüsüne dönüştürülmesi için gerekli olan izinleri aldıklarını açıkladı.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra ilçesinde Bölge Hastanesi yapılmak için inşa edilen ancak 20 yıldır atıl durumda kalan binanın eğitime kazandırılacağını açıkladı. Binanın devrini 
Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığına dikkati çeken Kırcalı, "Artık önümüzde eğitim kampüsü projemiz için hiçbir engel kalmadı "dedi. 

Kırcalı, "Burada eğitim adına çok büyük projeleri adım adım gerçekleştireceğiz. Bu alanın içinde Spor Lisesi de düşünüyorduk. Fakat spor lisemizin spor tesislerimizin olduğu alanda olmasının çok daha doğru olacağını gördük. İnşallah spor lisemizde orada olacak. Eğitim kampüsümüz içinde Meslek liseleri, güzel sanatlar lisesi, Hafızlık ve Proje imam hatip okulu, uygulama tesisleri yeşil alanlar gibi çok sayıda donatı olacaklar. Burada çok özel mimariler kullanacağız. Burası eğitim adına cazibe merkezi olacaktır.” Dedi.  Gökhan İÇKİLLİ 

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