Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin yayınladığı mesajda, " Yeni bir öğretim yılına eksiklikler azalmış ve daha güzel şartlarda girmiş bulunuyoruz. Bununla da yetinmemeliyiz. İnşallah eğitim alanında yapılacak olan yatırımlar artarak devam edecektir. Gençlerimiz ve öğretmenlerimiz daha iyi imkânlara kavuşacaktır. Bu bir eğitimci olarak benim de en büyük arzumdur. Bu duygu ve düşünceler içerisinde tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum, velilerimize ve fedakâr öğretmenlerimize saygılarımı sunuyorum. Yeni eğitim ve öğretim yılının ülkemize milletimize öğrencilerimize, velililerimiz ile öğretmenlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum "dedi.
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Eğitim yatırımları devam edecek
Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayınladığı mesajda, " İnşallah eğitim alanında yapılacak olan yatırımlar artarak devam edecektir "dedi.
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