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Eğitim Yuvaları Efeler Belediyesi İle Yenileniyor

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Eğitim Yuvaları Efeler Belediyesi İle Yenileniyor
Efeler Belediyesi'nin okullara verdiği destekler ile eğitim yuvaları yenilerek modern bir görünüme kavuşuyor.

Efeler Belediyesi'nin okullara verdiği destekler ile eğitim yuvaları yenilerek modern bir görünüme kavuşuyor.

Efeler Belediyesi eğitime verdiği önemi her alanda göstermeye devam ediyor. Açtığı kültür ve sanat evlerinde yüzlerce çocuğun eğitimine katkı sunan Efeler Belediyesi, okullardan gelen talepler doğrultusunda da eğitim yuvalarının boya, badana ve tadilat konusundaki eksikliklerini gideriyor. Son olarak Armutlu İlkokulu, Efeler Ortaokulu ve Güzelhisar İlkokulu'nda bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirilerek, öğrencilerin daha sağlıklı ortamda ders görmesi için gerekli çalışmalar tamamlandı.

Bahçe düzenlemesinden, ağaç budamaya, boya ve badana işlemlerinden, büst onarımına kadar birçok işte okulların yanında olduklarını belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Her ülkenin eğitim sistemi, o ülkenin geleceğidir. Bizler de Efeler Belediyesi olarak eğitim konusunda üstümüze düşen görevi en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kültür sanat evlerimizde öğrencilerimizi eğitirken, okullarımızın taleplerini de değerlendirerek minik öğrencilerimizin daha sağlıklı koşullarda eğitim görmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Bu bağlamda ilçedeki tüm okullarımıza belediyelerimizin kapıları her zaman sonuna kadar açıktır" diye konuşarak eğitime verdikleri desteklerin süreceğini kaydetti.

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