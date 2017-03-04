Eğitimci Gürsoy: “Ygs Bittiği Gün, Lys Hazırlıklarına Hız Verin"

Eğitim dünyasının duayenlerinden Sait Gürsoy, İhlas Eğitim Kurumları Bahçelievler Kampüsü'nde 11. ve 12. Sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Eğitim dünyasının duayenlerinden Sait Gürsoy, İhlas Eğitim Kurumları Bahçelievler Kampüsü'nde 11. ve 12. Sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Bugüne kadar binlerce öğrencinin üniversite tercihinde önemli rol oynayan Gürsoy, 12 Mart günü yapılacak olan YGS öncesi öğrencilerin merak ettiği konularda bilgiler verdi.

İhlas Eğitim Kurumlarında konferans vermekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Gürsoy, "Türkiye'nin dört köşesinde seminerlere gidiyoruz, ufak toplantılar yapıyoruz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki İhlas Eğitim Kurumlarının eğitime bakış açısı ciddi ve güvenilirdir. Ülkemizin örf ve adetlerine uygun öğrenciler yetiştirdiği için de saygın öğrencilerle birlikte olduğumu biliyorum. Özellikle 12. sınıflar için yapılan üniversite sınavlarına hazırlık çalışmaları hakkında fikrimi sordular. Açıkça söyleyebilirim ki okulunuzda bu çalışmalar mükemmel yapılıyor" dedi.

Konuşmasının devamında üniversite sınavında başarılı olmak için fen bölümü öğrencilerinin sosyal bilimler, Türkçe matematik bölümü öğrencilerinin de fen bilimleri sorularını yapmalarının faydalı olacağını ifade eden Gürsoy, özellikle yukarıları hedefleyen öğrencilerin bu sorulara mutlaka önem vermesi gerektiğini söyledi.

Yaklaşık on gün sonra yapılacak olan YGS sınavının ara bir sınav olduğunu da söyleyen Gürsoy, "YGS sınavının bittiği gün LYS hazırlarına başlayın. Yoruldum, biraz dinleneyim diye ara vermeyin. Başkaları gezsin başkaları dolaşsın onlar bunları yapsın siz yapmayın" dedi.

Gürsoy: "Artık öğrenci gideceği üniversiteyi seçiyor"

Üniversite seçimi konusunda da önemli ipuçları veren Gürsoy, çift ana dal yapmaya izin veren üniversitelerin tercih edilmesini tavsiye etti. Geleceğin mesleklerine uygun eğitim almanın önemine vurgu yapan Gürsoy, "Seçeceğiniz mesleğin eğitimini veren üniversitelere mutlaka gidin. Yetkilileri ile görüşün. Size nasıl imkanlar sağlayacaklarını öğrenin. Şu onda yüzlerce üniversite var ve daha da açılmayı bekleyenler mevcut. Eskiden üniversiteler öğrenci seçerdi, artık öğrenciler gidecekleri üniversiteleri seçiyorlar." dedi.

Yeltekin: "YGS çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor"

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Sait Gürsoy'u okullarında ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. İhlas Eğitim Kurumları hakkındaki sözlerinden dolayı da Sait Gürsoy'a teşekkür eden Yeltekin, "Geçtiğimiz yaz aylarından itibaren YGS sürecini başlattık ve hazırlıklar son güne kadar devam edecek." dedi. Bu süreç içinde okuldaki deneme sınavlarının ve etüdlerin yanı sıra YGS kampları düzenlediklerini ifade eden Yeltekin, "Öğrencilerimiz her açıdan hazır vaziyette sınava girecekler. Bu vesileyle de sınava girecek olan tüm öğrencilere başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.