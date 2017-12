Eğitimciler Birliği Sendikasından Engelliler Günü Mesajı

Eğitimciler birliği sendikasın 3 Aralık dünya engelliler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eğitimciler birliği sendikasın 3 Aralık dünya engelliler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, Özellikle engellilerin günlük hayatta karşılaşmış oldukları sosyal, ekonomik, fiziki vb. her türlü sıkıntının gündeme getirilmesi ve çözüme kavuşturucu çalışmalar yapılması konusunda böyle günler önemli fırsat oluşturduğunu. Bu sebeple 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün bir kutlama günü değil, farkındalıkları artırma günü olduğu vurgulandı.

Açıklamayı Gaziantep Memur-Sen ve Eğitim-Bir Sen İl Engelliler Komisyonu Başkanı Mehmet Yıldız yaptı. Yıldız, "3 Aralık Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak ilan edilmiştir. O tarihten itibaren de Bu kapsamda değerlendirilmektedir. Özellikle engellilerin günlük hayatta karşılaşmış oldukları sosyal, ekonomik, fiziki vb. her türlü sıkıntının gündeme getirilmesi ve çözüme kavuşturucu çalışmalar yapılması konusunda böyle günler önemli fırsat oluşturmaktadır. Bu sebeple vurgulamak isteriz ki; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bir kutlama günü değil farkındalıkları artırma günüdür. Bugün, engellilikten ziyade engellenmekten kaynaklanan sorunlarla yüzleşme günüdür. Ülkemizde on milyondan fazla engelli vatandaşımız çözüm bekleyen birçok sorunuyla toplumsal hayatın içerisinde yer almaktadır. Bu sorunların köklü çözümlerle ortadan kaldırılmasının yanı sıra, bir daha karşılaşılmamak üzere gerekli tedbirlerin alınması da büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve hükumetimiz tarafından uygulanan politikalarla artık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü daha verimli geçmekte, yarınlara karşı umudumuz her geçen gün artmaktadır. Engelsiz bir hayat için herkes sorumluluk almalıdır diyen sendikamız da, hiçbir zaman üzerine düşen görevleri yapmaktan geri durmamış, engelliler için her zaman taşın altına elini koymasını bilmiştir. Engelli yoktur engeller vardır sloganıyla faaliyete başlayan Memur-Sen Engelliler Komisyonumuz, engellenmenin temel sebeplerini ortadan kaldırmayı kendine ilke edinmiştir. İki binli yıllardan sonra engelli vatandaşlarımız birçok kazanım elde etmiş, gerek kamu gerekse özel sektörde istihdam edilme imkanına kavuşmuştur. Ancak başta da değindiğimiz gibi engelliler olarak iş hayatı dahil olmak üzere, çeşitli alanlarda farklı zorluklarla karşı karşıya kalmaktayız. Yardımcı hizmetler sınıfına atanan engelli memurlardan amirlerince doğal olarak bir iş gücü beklenmekdir. Ancak engellinin yapıp yapamayacağı işler konusunda mevzuatta bir tanım bulunmadığından bu beklenti tamamen amirlerin insiyatifine bırakılmış durumdadır. Bunun sonucunda verilen görevi tam olarak yerine getiremeyen engelli çalışan üzüntü duymakta hem de çalıştıkları kurumun işleri aksamaktadır. Bu yüzden hem çalıştıkları kurumun işleri aksamakta hem de engelli çalışanlar işini tam anlamıyla yapamamanın üzüntüsünü yaşamaktadırlar. Sendikamız engelliler komisyonu olarak; eğitimine bakılmaksızın yardımcı hizmetler sınıfında istihdam edilen engelli çalışanlarımızın sorunlarının ivedilikle çözüme kavuşturulmasının bizleri mutlu edeceğini belirtmek isteriz. Memur-Sen olarak eğitimde ve iş hayatında fırsat eşitliğinin sağlanması, engelli vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet alması olmazsa olmazımızdır. Yine hükumetimizin engelli çocuklarımıza verdiği destek bizleri memnun etmektedir. Ancak kaynaştırma eğitim politikasındaki Alt yapı eksiklikleri sebebiyle ilkokul sonrası ortaokul ve lise eğitimi aşamalarında engelli çocuklarımızın özel eğitim ihtiyaçları tam anlamıyla karşılanamamaktadır. Bu öğrencilerimize yönelik okullarda özel eğitim sınıflarının açılmasının, engelli çocuklarımızın eğitim kalitesini yükselteceğine inanıyor, engelli öğrencilerimizin mesleki eğitimlerinin daha kolay verilebilmesi için gerekli düzenlemenin yapılmasını da beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Sosyal yaşam açısından ise erişilebilirlik kavramına öncelikle dikkat çekiyoruz. Engellilerin kamusal hayatın her alanına bağımsız kişiler olarak katılımı, erişilebilirliğin tam anlamıyla düzenlenmesiyle mümkündür. Erişilebilirlik ortamı sağlanabildiği taktirde, hayatın her alanında engellilik engel olmaktan çıkar, engelli bireylerin hayat kalitesi ciddi anlamda yükselir. 5378 Sayılı Kanun ile engellilerin "Kamu kurum ve kuruluşlarına ait resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları vb. sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış, umuma açık hizmet veren her türlü yapılara engellilerin daha kolay ulaşabilmesi için mimaride erişilebilirlik zorunlu hale getirilmiştir. İçinde bulunduğumuz 21. Yüzyıl da yetersizliğin ve yaşanılan birtakım zorlukların nedeni engelli olma durumu değil, fiziki, sosyal ve ekonomik engellemelerle karşılaşmamızın getirdiği engellerdir. Son olarak ekonomik sorunlardan birisine değinecek olursak engelli maaşları konusunu ele alabiliriz. Çalışma hayatında yer almayan engelli vatandaşlarımız devletimizin ödediği engelli maaşlarının ailede kişi başına düşen gelirin hesaplanmasıyla bağlanması, bu sınırın da düşük tutulması sonucu, engelli aylıklarını alamamakta ve büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Dileğimiz çalışmayan her engellinin ekonomik standardının yükselmesi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca ödenen engelli maaşlarının uygun standartlara ulaştırılarak çalışamayan engelliler arasındaki eşitsizliğe son verilmesidir.Ayrıca atama bekleyen engellilerin ilgili kadrolarda istihdam edilmesi hususunda ivedilikle çalışma yapılması diğer önemli konulardandır. Sendikamız olarak engelli vatandaşlarımıza sorunsuz bir yaşam diler, ayrıca belirli gün ve haftalar da değil yılın 365 günü yanlarında olduğumuzun bir kez daha altını çizerek saygı ve sevgilerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.