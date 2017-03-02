  • BIST 89.934
  • Altın 148,039
  • Dolar 3,7126
  • Euro 3,9034
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 12 °C

Eğitimciler toplu sözleşme masasına hazırlanıyor

»
Eğitimciler toplu sözleşme masasına hazırlanıyor
Samsun Eğitimciler Birliği Sendikası 2 No'lu Şubesi'nce, toplu sözleşme masası için ön çalışma yapıldı. Toplantı neticesinde elde edilen sorunlar ve çözüm önerileri ile birlikte Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Merkezi'ne gönderildi

Samsun Eğitimciler Birliği Sendikası 2 No'lu Şubesi'nce, toplu sözleşme masası için ön çalışma yapıldı. İdari ve akademik personellerden oluşan çalışma grupları ile üniversitede yetkili sendika olarak personelin mali ve sosyal taleplerini personelin bizzat kendisinden alarak bir araya getirdikten sonra bütün çalışanların sorunları tartışılıp kaydedildi.

Toplantı neticesinde elde edilen sorunlar ve çözüm önerileri ile birlikte Ankara'da Eğitimciler Birliği Sendikası (EĞİTİM BİR SEN ) Genel Merkezi'nde illerden toplanan bu talepler, Toplu Sözleşme ve Mevzuat Başkan Yardımcıları'ndan oluşan komisyonda  değerlendirilecek. Çalışmalara son şekli verilerek, toplu sözleşme masasına oturulacak.

egitimciler-birligi.jpg

BÜTÜN TALEPLERİ TOPLADIK
Şube Başkanı Yılmaz Taşova, üçüncüsü yapılacak olan toplu sözleşme masasına daha bir hazırlıklı olarak oturacaklarını belirterek,  "Bu toplu sözleşme masasında çalışanlarımız adına daha çok ekonomik ve sosyal hak kazanabilmek için mücadele edeceğiz" dedi. Bütün üyelerinin taleplerini değerlendirdiklerini söyleyen Taşova, önce ekonomik ve sosyal alanda özgürleşmiş çalışanların huzurunu artırarak bir topluma önder olacaklarını belirtti ve şimdiden çalışmalara hayırlı olmasını diledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • GAPDER'den polise tam destek27 Şubat 2017 Pazartesi 18:21
  • Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan 'demiryolu'27 Şubat 2017 Pazartesi 18:16
  • Gökdere Havzası üyesi köyler yemekte buluştu27 Şubat 2017 Pazartesi 10:23
  • Yahşihan, Ankara'ya doğru gelişim gösteriyor27 Şubat 2017 Pazartesi 08:35
  • 'Öğretmenime dokunma'27 Şubat 2017 Pazartesi 08:31
  • KALİTELİ FLAMA, BAYRAK İMALATININ ADRESİ: GÖNDER BAYRAK26 Şubat 2017 Pazar 11:53
  • Darphane mühürlü plakalara geçiş başladı25 Şubat 2017 Cumartesi 04:25
  • Kırıkkale'de 2017 yılı 'atılım yılı'24 Şubat 2017 Cuma 18:48
  • Canik'ten 'Bi Dolu Medya' konferansı24 Şubat 2017 Cuma 18:04
  • Kazanılmış davalar iptal24 Şubat 2017 Cuma 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti