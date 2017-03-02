Eğitimciler toplu sözleşme masasına hazırlanıyor

Samsun Eğitimciler Birliği Sendikası 2 No'lu Şubesi'nce, toplu sözleşme masası için ön çalışma yapıldı. Toplantı neticesinde elde edilen sorunlar ve çözüm önerileri ile birlikte Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Merkezi'ne gönderildi

Samsun Eğitimciler Birliği Sendikası 2 No'lu Şubesi'nce, toplu sözleşme masası için ön çalışma yapıldı. İdari ve akademik personellerden oluşan çalışma grupları ile üniversitede yetkili sendika olarak personelin mali ve sosyal taleplerini personelin bizzat kendisinden alarak bir araya getirdikten sonra bütün çalışanların sorunları tartışılıp kaydedildi.

Toplantı neticesinde elde edilen sorunlar ve çözüm önerileri ile birlikte Ankara'da Eğitimciler Birliği Sendikası (EĞİTİM BİR SEN ) Genel Merkezi'nde illerden toplanan bu talepler, Toplu Sözleşme ve Mevzuat Başkan Yardımcıları'ndan oluşan komisyonda değerlendirilecek. Çalışmalara son şekli verilerek, toplu sözleşme masasına oturulacak.

BÜTÜN TALEPLERİ TOPLADIK

Şube Başkanı Yılmaz Taşova, üçüncüsü yapılacak olan toplu sözleşme masasına daha bir hazırlıklı olarak oturacaklarını belirterek, "Bu toplu sözleşme masasında çalışanlarımız adına daha çok ekonomik ve sosyal hak kazanabilmek için mücadele edeceğiz" dedi. Bütün üyelerinin taleplerini değerlendirdiklerini söyleyen Taşova, önce ekonomik ve sosyal alanda özgürleşmiş çalışanların huzurunu artırarak bir topluma önder olacaklarını belirtti ve şimdiden çalışmalara hayırlı olmasını diledi.