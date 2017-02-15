Diyarbakır'da eğitimcilere girişimcilik eğitimi verildi. Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, okullarda çocuklara verilen eğitimin yanında...

Diyarbakır'da eğitimcilere girişimcilik eğitimi verildi. Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, okullarda çocuklara verilen eğitimin yanında girişimcilik konusunda verilecek bilgi ile gençlerin yarının girişimcileri olarak yetişmelerine katkı sunulacağını kaydetti.

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü, Karacadağ Kalkınma Ajansı, DTB ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Genç Başarı Eğitim Vakfı işbirliğinde yürütülen "Eğitimde Girişimciliğin Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği" eğitim programı başladı. DTB konferans salonunda başlayan eğitim programının açılışına DTB Başkanı Engin Yeşil, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Genç Başarı Eğitim Vakfı Eğitim Koordinatörü Cansu Aydemir, TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Akyıl, DTB Başkan Yardımcısı Ramazan Özkılıç, DTB Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Boylu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Ok, Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen öğretmenler katıldı.

"Yarının girişimcileri yetişecek"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentte belirlenen 25 okulun 25 öğretmenine verilecek olan "Eğitimde Girişimciliğin Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği" eğitim programı açılışında konuşan DTB Başkanı Engin Yeşil, okullarda çocuklara verilen eğitimin yanında Girişimcilik konusunda verilecek bilgi ile gençlerin yarının girişimcileri olarak yetişmelerine katkı sunulacağını söyledi. DTB Başkanı Yeşil, "Böylece gençlerimiz sosyal ve ekonomik hayata daha aktif katılarak üretime ve ülkenin kalkınmasına katkı sunacaklardır. DTB olarak eğitim ve üretim konusunda her zaman Üzerimize düşen görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirterek, değerli eğitimcilerimize ve yetiştireceğiniz öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Akyıl ise eğitim programının serbest girişimcilik iş yaşamı ve ekonominin yaşamımızdaki öneminin daha iyi anlaşılması ve gençlerin meslek seçimlerini bilinçli bir şekilde yapmalarına katkı sağlayacağını belirtti. Akyıl, "Eğitim programı aynı zamanda iş dünyası içinde kalifiye insan kaynağının yetişmesine imkan verecektir. Bu sebeple siz değerli eğitimcilerin normal eğitim müfredatına girişimciliğin geliştirilmesini de ekleyerek programın zenginleşmesini ve gençlerimizin geleceğe daha bilinçli, becerikli ve yenilikçi düşünme tarzına sahip olarak başlaması sizlerin konuya vereceğiniz daha fazla çabasına bağlıdır. Bu sebeple sizlerin gönüllülük esasına dayalı olarak başarılı gençlerin yetişmesi için gerekli fedakârlığı göstereceğiniz hususunda hiç şüphem bulunmamaktadır" diye konuştu.

"Girişimciliğin önemi artacak"

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan ise, projenin mesleki eğitim bünyesinde okuyan öğrencilerin girişimciliği kavramasında büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür projeler ile önümüzdeki yıllarda girişimci ve girişimciliğin önemi bu güne kadar olduğundan daha fazla artacağını söyledi. Aslan, şu ifadelerde bulundu:

"Bilgi toplumunda, sanayi toplumunun vasıflı çalışan ve işveren şeklinde ikili yapısının yerine, girişimciler topluluğunu alacaktır. Erken yaşlarda bireylerin girişimci olmaya yönlendirmek ve toplum kültürünün bir parçası haline dönüştürmek amacıyla lise ve üniversite düzeyinde girişimcilik dersleri yaygınlaşmaktadır. Bu açıdan mesleki eğitim kurumlarında seçmeli ders olarak okutulmakla beraber, eğitim sürecinin tamamında girişimcilik ve girişimci yetiştirme konusunun işlenmesi gerekmektedir. Bireyleri hayata hazırlamada önemli bir görevi yerine getirmekte olan siz değerli öğretmenlerimiz ile Ülkemizin kalkınmasında hizmet vermekte olan siz kıymetli Kurumlarımızın işbirliğinde yürütülecek olan "Eğitimde Girişimciliğin Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği" faaliyetlerin öğrencilerimizde olumlu davranış geliştireceğine, iş becerilerini öğrenmeyi, yenilikçi düşünmelerine sağlayacağına, kentimize, ülkemize yansımalarının olacağı inancıyla çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Yapılan konuşmaların ardından Genç Başarı Eğitim Vakfı Eğitim Koordinatörü Cansu Aydemir tarafından Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentte belirlenen "25 okuldan 25 öğretmene Genç Başarı 3X Şirket Programı Eğitimci Eğitimi"nin verilmesine başlandı.