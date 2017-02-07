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“Eğitimde Anne Kız El Ele” Protokolü İmzalandı

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“Eğitimde Anne Kız El Ele” Protokolü İmzalandı
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, "Eğitimde Anne Kız El Ele" projesi protokolünün imza töreninde kadınlara seslenerek, "Bu proje tüm annelere ve eşlere...

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, "Eğitimde Anne Kız El Ele" projesi protokolünün imza töreninde kadınlara seslenerek, "Bu proje tüm annelere ve eşlere emanet. Biz imzalıyoruz ancak, bu projeyi takip edecek, izleyecek ve değerlendirecek olan hanımefendiler olacak" dedi.

Şanlıurfa Valiliği, Harran Üniversitesi ve belediye arasında başlatılan "Eğitimde Anne Kız El Ele" projesinin imza töreni Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Protokolü, Vali Güngör Azim Tuna ve Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın imzaladı.

Vali Tuna, protokolün amacının kız çocukların eğitim düzeyinin yükseltilmesi konusunda anneleri vasıtasıyla bir farkındalık oluşturmak, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki işbirliğini artırmak olduğunu belirterek, "Bu proje, 13 ilçeyi kapsayacak şekilde eğitimde anne kız el ele adıyla kız çocuklarının okullaşma oranının artırılması, hatta yüksek öğretime kadar teşvik edilmesi, ailenin temel yapı taşı olan annelerinde kızlarına verecekleri eğitimde sürekli bir destek sağlanması, kadınların istihdama katılması için farkındalık oluşturma ve yine kadınlarımıza beden ve ruh sağlığı ile temizlik ve hijyen eğitimlerinin verilmesini amaçlıyor. Bu protokolle de proje kapsamındaki usul ve esasları belirlemiş oluyoruz. Bu hususta Büyükşehir Belediyemiz, Harran Üniversitesi Rektörlüğümüze öncü rol üstlenmeleri ve desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Tabi ki bu projeye Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımız da destek verecek. Bu proje tüm annelere ve eşlere emanet. Biz imzalıyoruz ancak, bu projeyi takip edecek, izleyecek ve değerlendirecek olan hanımefendiler olacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Rektör Taşaltın ise kız çocuklarının okutulmasının önemine değinerek, "Biz üniversite olarak, diğer kurumlarımızla birlikte hazırız. Şuanda bütün imkanlar elimizde. Buyurun birlikte çalışalım. Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Vali Yardımcısı Ufuk Akıl ve diğer yetkililerin de hazır bulunduğu toplantı protokolün imzalanmasıyla sona erdi.

“Eğitimde Anne Kız El Ele” Protokolü İmzalandı

“Eğitimde Anne Kız El Ele” Protokolü İmzalandı

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