Eğitimde Başarıyı Artırma Toplantısı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Kaymakamı Hamdi Üncü Başkanlığında eğitimde verimliliğin ve başarının artırılmasını sağlamak amacıyla toplantı...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Kaymakamı Hamdi Üncü Başkanlığında eğitimde verimliliğin ve başarının artırılmasını sağlamak amacıyla toplantı yapıldı.

Şarköy ilçesinde eğitimde verimliliği ve başarıyı artırma yönünde durum değerlendirmesi ve yapılacak çalışmalar ile alınacak tedbirler hakkında Kaymakam Hamdi Üncü Başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mümin Bayır, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Kır, Okul Müdürleri ve Okul Aile Birliği Başkanlarının katılımıyla toplantı yapıldı. Kaymakam Hamdi Üncü, bilgi alışverişi ve toplantıyla ilgili konuların görüşülmesiyle sona eren toplantıya katılan herkese teşekkür etti.