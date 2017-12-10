Eğitimde güçlü ortaklık

2017-2018 eğitim-öğretim döneminde hizmet vermeye başlayan Bilnet Okulları, Samsun Kampüsü'ndeki yeni yatırım ortaklığı ile gücüne güç kattı

Bilfen Şirketler Grubu'nun eğitim alanındaki yeni okul markası olan Bilnet Okulları'nın Samsun Kampüsü temsilciliğini, Samsun'da yaptığı sağlık ve diğer yatırımları ile bilinen VM Medicalpark Samsun Hastanesi ortakları Dr. Hikmet Çavuş ve Dr. Hakan Özcan üstlendi.

Bilfen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk, Bilnet Okulları Genel Müdürü Kubilay Argını, MlpCare Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş, Samsun Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan, Samsun'da yapılan imza töreninde bir araya geldiler.

EĞİTİME YATIRIM YAPTIK

Fatih Öztürk, "Uzun soluklu bir iş birliğine imza atmanın heyecanı içerisindeyiz" dedi. Dr. Hikmet Çavuş da, "Her çocuğun kaliteli eğitim alma hakkı vardır ve bu anlayışı Karadeniz Bölgesi'ne taşımak adına Bilfen Şirketler Grubu'nun eğitim alanındaki yeni okul markası olan Bilnet Okulları'nın tecrübesine ve vizyonuna güvenerek, bu yatırıma imza attık" ifadelerini kullandı. Dr. Hakan Özcan ise, "Eğitimde tek adres olma yolunda ilk adımı attık" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin farklı bölgelerine kaliteli eğitim hizmeti taşımak üzere yola çıkan Bilnet Okulları'nın Samsun Kampüsü; anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde hizmet veriyor. Feride İÇKİLLİ