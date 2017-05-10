'Eğitime büyük önem veriyoruz'

Terme Fatih İlkokulu öğrencilerini makamında ağırlayan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Geleceğimize yaptığımız en büyük yatırım her daim ‘eğitim’ olmuştur" dedi

Samsun'un Terme İlçesi'ndeki Fatih İlkokulu 4. sınıfından bir grup öğrenci, Sosyal Bilgiler Dersi'ndeki 'Yerel Yönetimler' konusu için, okul müdürü Ahmet Ali Güneysu, okul öğretmenleri Emine Aloğlu ve Refika Çelik ile birlikte Terme Belediye Başkanı Şenol Kul’u makamında ziyaret etti.

Öğrencilerin sorularına içtenlikle cevap veren Başkan Kul, belediyeciliğin okulunun olmadığını belirterek, "Belediyecilik insana hizmet etme sanatıdır. Teveccühtür, hizmet işidir. Bu makam ve mevkileri ikbal olarak değil, hizmette araç olarak görüyoruz. Bu ülkü doğrultusunda, halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Okullarımızda ne tür sıkıntılar varsa gelen talepler doğrultusunda elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. İnşallah bundan sonra da ilçemizde bulunan eğitim kurumlarına katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi. Öğrenciler, Başkan Kul'a çiçek takdim etti.