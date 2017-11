Eğitime Renk Katan Öğretmen

Batman'ın Kozluk ilçesi Hürriyet Ortaokulunda görev yapan öğretmen Murat Işık, yağmur güneş demeden okul bahçesinde yaptığı düzenlemelerle adeta...

Batman'ın Kozluk ilçesi Hürriyet Ortaokulunda görev yapan öğretmen Murat Işık, yağmur güneş demeden okul bahçesinde yaptığı düzenlemelerle adeta eğitime renk kattı. Öğrencileriyle toprak alana önce çim döşedikten sonra işe yaramayan araba tekerleklerini boyayıp içine rengarenk çiçekler eken Işık, eğitici bir bahçe yolunda Türkiye'de ilkler arasında olmayı planladığı proje ile çocukların okulda hem öğrendiğini hem de eğlendiğini söyledi.

Hürriyet Ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan Murat Işık, okulun bahçe duvarlarını öğrencileriyle rengarenk boyadı. Öğrencileriyle okul bahçesini gökkuşağı gibi rengarenk boyayan Işık, okul bahçelerinin Türkiye'de örnek bahçe olup ilkler arasına girmesi için büyük gayretler sarf ediyor. Işık, değerler bahçesi ve değerler sokağı olarak iki proje ile öğrencilerinin daha iyi öğrenmelerini sağlamak adına çalıştığını dile getirdi. Geçen yıl Hürriyet Ortaokuluna atanan Murat Işık, okul bahçesi için yaptıkları projenin amacını ve nasıl geliştiğini İHA muhabirine anlattı. Işık, "Öğrencilerime nasıl faydalı olabilirim ve ne tür kazanımlar sağlayabilirim diye düşündüm. Öğrencilerimizin ya da toplumumuzun tamamında önemli bir yer tutan değerlerimizi aşılamanın faydalı olacağına kanaat getirdim. İlk çalışmamızı özellikle değerler sokağı ve değerler bahçesinde yapmayı düşündük. Değerlerimizi öğrencilerimize kazandırırken anlatarak değil, tamamen yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Bu da öğrencilerin değerlerle bütünleşip bu değerleri hayatlarına yani yaşamlarının her tarafına uygulamalarına sebebiyet veriyor. Öğrenciler yaptıkları tüm işleri özveri ve çok azimli bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Öğrenci ister istemez yaptığı işi sahipleniyor ve sorumluluk alarak tekrardan bir değer kazanımı sağlıyor" dedi.

"Her şey masa başında öğrenilmez"

Öğrencilerin sadece masa başında öğrenemeyeceklerini ifade eden Işık, masa başında ve dört duvar arası olarak adlandırılan sınıfta her şeyin öğrenilemeyeceğini söyledi. Işık, "Dört duvar dediğimiz sınıf ortamında her şey anlatılmayabilir. Her şey masa başında öğrenilemez. Anlatılsa dahi öğrenciler bunu çok iyi kavrayamaz. Biz de okul dışında, okul koridorunda, ilçemizin her tarafında öğrencilerimize yönelik çalışmalar ve faaliyetler yürüterek kazanımlarını bu şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı küçük yaşta bu değerlere sahip olup topluma, çevresine faydalı birer birey yetiştirmek amacındayız. Bu vatan için, bu millet için, kendi insanları için, faydalı birer insan olarak yetiştirmek istiyoruz. Bunları yaptığımızda da öğrencilerimizin gerçekten bu amaçladığımız şeyleri kazandığını görebiliyoruz" diye konuştu.

"Öğrenci bunlara aç"

Çalışmalarda öğrencilerin büyük bir hevesle uğraştıklarını söyleyen Işık, "Çalışmaları yaptığımızda çok özverili olduklarını görebiliyoruz. Büyük bir heves içinde o ruloyu alıp boyayabiliyorlar. Ya da gelip toprağı kazabiliyorlar. Öğrencilerimde bunu görünce çok seviniyorum. Öğrenci demek ki bunlara aç. Daha önce yapmadıkları için ya da daha önce bu tür etkinliklerde bulunmadıkları için ilk gördüklerinde çok özverili bir şekilde yapmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız için güzel bir kullanım alanı olacak"

Bu projede neler yaptığını anlatan Işık, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Değerler bahçemizde önce renksiz olan duvarlarımızı rengarenk boyadık. Tamamen çocuklarla yaptık. Çim toprağı getirdik. Kendi ellerimizle traktörden boşalttık. Bazı esnafımızdan tekerlek alıp boyayıp içine kum döşeyip belediyeden aldığımız çiçekleri ve ağaçları bahçemize diktik. Ağaçlarımız da büyüdükten sonra burası çocuklarımız için çok güzel bir kullanım alanı olacaktır. Dersi belki sınıfta değil bu güzel bahçemizde işlemeye devam edeceğiz".