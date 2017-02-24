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'Eğitime yatırım geleceğe yatırımdır'

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'Eğitime yatırım geleceğe yatırımdır'
Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, eğitim kurumlarında yaşanan eksiklikleri yerinde görmek için yaptığı ziyaretlerine Terme Ahmet Ersoy ilkokulu ile devam etti. Başkan Kul, "Eğitime yatırım geleceğe yatırımdır" dedi

Samsun'un Terme İlçesi'nde okul eksiklerini yerinde gözlemleyen, okul müdürleri ve aile birliği yönetimleri ile eğitim hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme Ahmet Ersoy İlkokulu'nu ziyaret etti. Okul Müdürü Münir Yüksel ve okul öğretmenleri tarafından karşılanan Kul ziyaretinde Belediye olarak tüm ekipleriyle okullara hizmet götürmeye çalıştıklarını söyledi.

Eğitim anlamında Terme İlçesi'nde son dönemde önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Kul, "Eğitime önem veriyor ve kurumlarımızı ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimizde okul müdürleri ve öğretmenlerle görüşüyoruz. Görüşmelerimizde okulların durumları hakkında bilgi alarak, dilek ve şikayetleri de dinliyoruz. Eğitimin her kademesinde kalitenin yükselmesi için elimizdeki imkanlar ölçüsünde yardımcı olmaya çalışacağız. Eğitime yapılan yatırım geleceğimize yapılan bir yatırımdır. Terme Belediyesi olarak çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz” dedi. Başkan Kul’a eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür eden Okul Müdürü Münir Yüksel de, "Başkanım desteğinizi her zaman yanımızda hissediyorsunuz" diye konuştu.

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