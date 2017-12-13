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Eğitimin Kenti Başiskele’nin Yeni Okulları Yükseliyor

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Eğitimin Kenti Başiskele’nin Yeni Okulları Yükseliyor
Başiskele Belediyesi 7 Yıldızlı Kent misyonlarından biri olan Eğitim Yıldızını destekleyecek, 3 yeni proje daha kente kazandırılıyor.

Başiskele Belediyesi 7 Yıldızlı Kent misyonlarından biri olan Eğitim Yıldızını destekleyecek, 3 yeni proje daha kente kazandırılıyor.

Damlar Mahallesinde 30 milyonluk yatırım projesi kapsamında 12 bin 500 m alanda bin 200 öğrenci kapasiteli, 56 derslikten oluşan özel bir kolej, yatırım için kolları sıvadı. Proje çalışmaları tamamlanan projenin yeni eğitim-öğretim dönemine yetişmesi planlanıyor. Başiskele ilçesinin en eski özel eğitim kurumlarından, Barbaros Mahallesi'nde eğitim-öğretim hizmeti Murat Yıldırım Kocaeli Koleji, Yeniköy Merkez Mahallesi'nde 9 bin metrekare kapalı alanda bin 152 öğrenci kapasiteli, kapalı spor salonu, halı sahası, yarı olimpik yüzme havuzu bulunan bir eğitim yatırımına imza atıyor. İnşaat çalışmaları süren okulun, yeni eğitim-öğretim yılına yetişmesi planlanıyor.

Yeniköy Merkez Mahallesi'nde yine öğretmen Leyla Yıldırım 40 derslik, 2 bloktan oluşan yaklaşık 1000 metrekare taban alanlı bir ortaokul ve fen lisesi için projelerini oluşturuyor.

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