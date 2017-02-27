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Eğitimin Sorunları Çalıştayla Raporlaştırıldı

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Eğitimin Sorunları Çalıştayla Raporlaştırıldı
Eğitimin sorunlarını ilk elden ve yerinde tespit etmek amacıyla, tüm eğitim çalışanlarına internet ortamında talep ve çözüm önerilerini dile getirme...

Eğitimin sorunlarını ilk elden ve yerinde tespit etmek amacıyla, tüm eğitim çalışanlarına internet ortamında talep ve çözüm önerilerini dile getirme imkanı sağlayan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi, topladığı verileri "Eğitimin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenleyerek 10 farklı alanda oluşturduğu çalışma komisyonları marifetiyle profesyonel bir rapor haline getirmeyi planlıyor.

Manisa Öğretmenevinde kendi alanına hakim eğitim çalışanlarının oluşturduğu komisyonlarla gün boyu çalışmalar yapan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi alandan gelen taleplerle, komisyon üyelerinin tespit ettiği sorunları raporlaştırıp Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve konu ile alakalı tüm kurumlara sunmayı düşünüyor.

"Rehavete kapılmayacağız"

Yapılan çalışmaları birebir takip eden ve katkıda bulunan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Rehavete kapılmadan, elde ettiği kazanımları, imza attığı başarıları yeterli görmeyen, daha yapacak çok işi olduğunun farkında olarak çalışmalarını sürdüren, hiçbir zaman mevcutla yetinmeyen, bunun üzerine yenilerini koymanın azmi ve çabası içinde olan bir teşkilatız. Temsil ettiğimiz kitlenin, eğitim alanının, bir milyonu aşkın camianın hala birçok sorunu bulunmaktadır. Bu sorunları çözmek için çabamız, girişimlerimiz, mücadelemiz devam etmektedir." dedi.

"Nitelikli bir müfredat istiyoruz"

"Eğitime önem vermeyen bir milletin varoluş iddiası sağlam temellere dayanmaz" diyen Mesut Öner, inanç, bilgi, karakter ve başarı bakımından sağlam nesillerin ancak eğitim yoluyla yetiştirilebileceğini dile getirerek, "Bu da iyi bir müfredatla mümkündür. Bugün ve yarın nasıl bir insan istendiği tasavvurunun gerçeğe dönüşeceği alan müfredattır. Biz, sadece sorunları tespit etmekle kalmayıp çözüm yolları önermeyi ve alternatifler ortaya koymayı önemseyen bir sendika olarak, müfredat konusunda da kapsamlı bir araştırma yaparak geleceğimiz için bir sorumluluk aldık. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı bir adım attı. Bu adımı doğru bulduğumuzu ancak eksik tarafları olduğunu ifade ettik. Müfredat daha nitelikli, demokratik, çoğulcu, farklılıklara imkan veren bir hüviyete kavuşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Milli ve manevi değerlerimizle barışık her projeye evet"

Eğitim çalışanlarının, kamu görevlilerinin yarınlarından endişe duymayacak şekilde işinin başına gitmelerini sağlamak, huzurun hakim olduğu bir zemini oluşturmak için çalıştıklarını dile getiren Öner konuşmasını şöyle tamamladı:

"Milli ve manevi değerlerimizle barışık bir eğitim sistemi, kamu görevlilerinin emeklerinin karşılığını aldığı bir çalışma hayatının hayat bulması, huzur ve sükunetin hakim olduğu bir ülke için atılan her adıma, yapılan her çalışmaya, hazırlanan her projeye "evet" dedik ve demeye devam edeceğiz."

Eğitimin Sorunları Çalıştayla Raporlaştırıldı

Eğitimin Sorunları Çalıştayla Raporlaştırıldı

Eğitimin Sorunları Çalıştayla Raporlaştırıldı

Eğitimin Sorunları Çalıştayla Raporlaştırıldı

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