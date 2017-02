Eğitimle Diriliş Derneğinde “Hz. Hatice” Konulu Program Düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Eğitimle Diriliş Derneği tarafından "Allah'ın selam gönderdiği kadın Hz. Hatice" konulu program düzenlendi.

Eğitimle Diriliş Derneğinin Bayan Komisyonu tarafından dernek salonunda düzenlenen programa eğitimciler başta olmak üzere toplumun değişik kesimlerinden onlarca kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda selamlama konuşmasını Eğitimle Diriliş Derneği Bayan Komisyonu Başkanı Melek Akgül yaptı.

Eğitimci Başkan Melek Akgül, "Şu an ilkini yaptığımız aylık etkinliğimizi, nasip olursa her ay yapma gayretinde olacağız. Kendi alanında yetkin olan bayan hocalarımız sizlere her ay bir konu veya değerli bir şahsiyetimiz hakkında sunum yapacaklar. Komisyon olarak bu aylık etkinliğin dışında her hafta pazar günü kitap değerlendirme çalışması yapıyoruz. Aile, çocuk eğitimi, hanım sahabeler gibi konularda kitap okuyor, ardından bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Şu ana kadar, çocuklarımıza "Allah'ı nasıl anlatalım? Hz. Hatice, Hz. Fatıma, aile bilinci, Kuran'dan kıssalar, namaz bilinci, dua bilinci" gibi kitapların değerlendirmesini yaptık. Müsait olan, ilgi duyan kardeşlerimizi, ablalarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız" dedi.

Hz. Hatice'nin İslam tarihindeki yeri ve önemini anlatan Eğitimci Nebiye Tuncel, "Peygamberimizin dünyasında öyle bir yer edinmiş ki o yer, diğer annelerimizi haklı bir biçimde kıskandırıyor. Ne diyor Ayşe annemiz, "Onunla aynı zamanı paylaşmama rağmen, onu kıskandığım kadar başka hiçbir hanımı kıskanmadım" demiştir. Efendimiz, Hatice validemizin Hira Dağı'ndaki inzivalarında kendisine eşlik ettiğini, bazen günlerce kaldığı mağaradan dolayı en ufak bir sitemde bulunmadığını dile getirmiştir. Kendi eliyle ona yiyecekler hazırladığını, onu yolcu ettiğini, hatta başına bir şey gelmemesi için bir adamını peşinden göndertirdi. Evet, dünyaya erken gelmişti Hz. Hatice, yine Muhammed'inden erken veda edecekti bu dünyaya. Hatice, erken doğan kız çocuğu demekti. O, Peygamberimizden 15 yıl erken doğacak, o günün karanlık dünyasını Muhammed'i için hazırlayacak, aydınlatacaktı. O, herkesten önce iman dairesine girecek, herkesten önce malını, servetini, İslam uğruna harcayacak, herkesten önce Peygamber efendimizin arkasında namaza duracaktı. Şimdi de herkesten önce, yoluna baş koyduğu eşi ve rehberi Muhammed'inden önce ilamını, gül devrini görmeden bu aleme elveda diyecekti. Allah, Hatice anamızdan razı olsun. O'na selam olsun. O'nun yolunda yürümeye çalışanlara selam olsun. O'nun ruhunu yüceltmeye çalışanlara selam olsun" diye konuştu.