  • BIST 88.291
  • Altın 144,567
  • Dolar 3,6636
  • Euro 3,8682
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 5 °C

Eğitimle Diriliş Derneğinde “Hz. Hatice” Konulu Program Düzenlendi

» »
Eğitimle Diriliş Derneğinde “Hz. Hatice” Konulu Program Düzenlendi
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Eğitimle Diriliş Derneği tarafından "Allah'ın selam gönderdiği kadın Hz. Hatice" konulu program düzenlendi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Eğitimle Diriliş Derneği tarafından "Allah'ın selam gönderdiği kadın Hz. Hatice" konulu program düzenlendi.

Eğitimle Diriliş Derneğinin Bayan Komisyonu tarafından dernek salonunda düzenlenen programa eğitimciler başta olmak üzere toplumun değişik kesimlerinden onlarca kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda selamlama konuşmasını Eğitimle Diriliş Derneği Bayan Komisyonu Başkanı Melek Akgül yaptı.

Eğitimci Başkan Melek Akgül, "Şu an ilkini yaptığımız aylık etkinliğimizi, nasip olursa her ay yapma gayretinde olacağız. Kendi alanında yetkin olan bayan hocalarımız sizlere her ay bir konu veya değerli bir şahsiyetimiz hakkında sunum yapacaklar. Komisyon olarak bu aylık etkinliğin dışında her hafta pazar günü kitap değerlendirme çalışması yapıyoruz. Aile, çocuk eğitimi, hanım sahabeler gibi konularda kitap okuyor, ardından bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Şu ana kadar, çocuklarımıza "Allah'ı nasıl anlatalım? Hz. Hatice, Hz. Fatıma, aile bilinci, Kuran'dan kıssalar, namaz bilinci, dua bilinci" gibi kitapların değerlendirmesini yaptık. Müsait olan, ilgi duyan kardeşlerimizi, ablalarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız" dedi.

Hz. Hatice'nin İslam tarihindeki yeri ve önemini anlatan Eğitimci Nebiye Tuncel, "Peygamberimizin dünyasında öyle bir yer edinmiş ki o yer, diğer annelerimizi haklı bir biçimde kıskandırıyor. Ne diyor Ayşe annemiz, "Onunla aynı zamanı paylaşmama rağmen, onu kıskandığım kadar başka hiçbir hanımı kıskanmadım" demiştir. Efendimiz, Hatice validemizin Hira Dağı'ndaki inzivalarında kendisine eşlik ettiğini, bazen günlerce kaldığı mağaradan dolayı en ufak bir sitemde bulunmadığını dile getirmiştir. Kendi eliyle ona yiyecekler hazırladığını, onu yolcu ettiğini, hatta başına bir şey gelmemesi için bir adamını peşinden göndertirdi. Evet, dünyaya erken gelmişti Hz. Hatice, yine Muhammed'inden erken veda edecekti bu dünyaya. Hatice, erken doğan kız çocuğu demekti. O, Peygamberimizden 15 yıl erken doğacak, o günün karanlık dünyasını Muhammed'i için hazırlayacak, aydınlatacaktı. O, herkesten önce iman dairesine girecek, herkesten önce malını, servetini, İslam uğruna harcayacak, herkesten önce Peygamber efendimizin arkasında namaza duracaktı. Şimdi de herkesten önce, yoluna baş koyduğu eşi ve rehberi Muhammed'inden önce ilamını, gül devrini görmeden bu aleme elveda diyecekti. Allah, Hatice anamızdan razı olsun. O'na selam olsun. O'nun yolunda yürümeye çalışanlara selam olsun. O'nun ruhunu yüceltmeye çalışanlara selam olsun" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adliyede Kadın Ve Çocuklar İçin Özel Oda15 Şubat 2017 Çarşamba 14:53
  • Eğitimle Diriliş Derneğinde “Hz. Hatice” Konulu Program Düzenlendi15 Şubat 2017 Çarşamba 14:53
  • Körfez Devlet Hastanesine Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 14:53
  • Ak Partili Özdağ 14 Yılda Yapılan Yatırımları Açıkladı15 Şubat 2017 Çarşamba 14:48
  • Erciş Belediyesi Evlendirme Salonu Hizmete Açıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 14:48
  • Şehzadeler’de Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor15 Şubat 2017 Çarşamba 14:48
  • Başkan Karaosmanoğlu: Gençliğimizin Mimarı Annelerimizdir’’15 Şubat 2017 Çarşamba 14:48
  • Tiyatroya Bir De Bu Perdeden Bakın15 Şubat 2017 Çarşamba 14:43
  • Burhaniye’de Umreye Tekbirlerle Uğurlandılar15 Şubat 2017 Çarşamba 14:43
  • Başkan Çelik’ten Kayserispor’a Ziyaret15 Şubat 2017 Çarşamba 14:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti