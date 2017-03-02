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Eğitimler Artık Ambulansta Yapılacak

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Eğitimler Artık Ambulansta Yapılacak
Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna tam donanımlı ambulans tahsis etti.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna tam donanımlı ambulans tahsis etti.

İlk ve acil yardım programı öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerini yapabilecekleri ambulansın anahtarı İl Sağlık Müdürü Mehmet Rüştü Ertosun tarafından Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay'a teslim edildi.

Öğrencilerin pratik uygulamalarında kendilerine çok faydalı olacağını düşündükleri ambulansı üniversiteye görevlendirdiklerini belirten Sağlık Müdürü Ertosun, "Paramedik öğrencilerimiz artık bu ambulansta uygulamalı eğitimlerini görüp vaka üzerinden pratik yapabilecekler" dedi.

Tüm öğrencilerin uygulamalı eğitimlerine önem verdiklerine değinen Rektör Orbay da, "Öğrencilerimize sağlık sektörüne girdiklerinde kendilerini pratikte nelerin beklediğini görecekleri bir ortam oluşturmak istedik. Bu bağlamda da İl Sağlık Müdürlüğümüz bizlere bir ambulans tahsis etti. Tam donanımlı bu ambulansı öğrencilerimiz eğitim laboratuvarı olarak kullanacaklar. Ambulansın üniversitemize tahsis noktasında İl Sağlık Müdürümüze ve bu süreci sürdüren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğrenciler yeni ambulansla tatbikat düzenlerken, Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Arif Ayar da ambulansın öğrencilerin pratik yapma imkanı bulacaklarını söyledi.

Eğitimler Artık Ambulansta Yapılacak

Eğitimler Artık Ambulansta Yapılacak

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