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Eğitimlerini Tamamlayıp Hafızlık Belgelerini Aldılar

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Eğitimlerini Tamamlayıp Hafızlık Belgelerini Aldılar
Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Soğukpınar Yatılı Erkek Hafız Kur'an Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere düzenlenen program ile hafızlık...

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Soğukpınar Yatılı Erkek Hafız Kur'an Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere düzenlenen program ile hafızlık belgeleri takdim edildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda İlçe Müftüsü Selami Bağcı tarafından bir konuşma yapıldı. Müftü Selami Bağcı, "Hafızlık belgesi kazanan hafızlarımızın sevinci ve mutluluğuna ortak olmak için buradayız. Kur'an kursumuzun ilk mezunlarını uğurlamanın sevincini yaşıyoruz. Kur'an-ı baştan sona ezberleyen kişiye hafız denir. Başarmak sabrın ve azmin sonunda çalışanların elde ettiği bir neticedir. Çalışmadan gayret etmeden başarılı olunsaydı herkes her şeyde başarılı olurdu. Sizlere diğer insanlardan farklı bir başarı elde ettiğiniz için hafız diyoruz. Hafızlar Allah'ın kelamını ezberlemiş Kur'an-ı gönlüne nakşetmiştir. Tabi biz şu anda Kur'an'ın metnini ezberledik. İnşallah hedefimizde onun manasını da kavrayıp hem kendimize faydalı olacağız hem de insanlara Allah'ın kelamını anlatacağız. Asıl hedefimiz ve gayemiz budur. Ömrü hayatımız boyunca bu hedefte koşturmaya devam edeceğiz. Hafızlığına devam eden siz değerli yavrularımız çalışıp azmettikten sonra her şeyin bir sonu olduğu gibi hafızlığın da bir sonu ve bitirme zamanı vardır. Sizlerin kabiliyetine göre hafızlığın süresi değişebiliyor. Benim sizden istediğim hafızlığı olmayacak, yapamayacağım diyerek gözünüzde büyütmeyin. Tabi ki kolay değil yaşıtlarınız dışarıda oynayıp gülerken siz bu uğurda zamanınızı harcıyor ve hayatınızı veriyorsunuz. Bu büyük bir fedakarlıktır. Cenab-ı Allah'ın lütfü sayesinde bu fedakarlık en güzel şekilde sonuçlanmış olacak. Asıl görev ve vazife hafızlığı bitirdikten sonra başlıyor. İleri de ne büyük bir nimeti kazandığınızı daha net göreceksiniz. Hafızlığın kıymetini biz burada ne kadar anlatsak az gelir. Bunu inşallah yaşayarak öğreneceksiniz. Hafız oldunuz ve inşallah ölene hafız kalacaksınız. Bunun içinde Kur'an ile iletişiminiz kopuk olmayacak. Sürekli Kur'an ile iletişim halinde olacaksınız. Siz artık bir aileye mensup değilsiniz ve toplumun gönlündesiniz. Öncelikle hafızlığınızı muhafaza edeceksiniz. Yaşantınız Kur'an ahlakına uygun olacak. Kur'an her şeyi affeder ama nankörlüğü affetmez. Hem hafız olup hem de haram, günah ve kötü olan bir eylem yaparsanız Kur'an sizi çarpar. Onun için yaşantınız da harama, helale, günaha ve sevaba dikkat edeceksiniz. Siz hafız olmakla toplumun gözünde önder insan oldunuz. Kimseye izah edemeyeceğimiz bir fiili yerine getirmeyeceğiz. İlerleyen süreçte biz hafızlığımızı bitiren öğrencilerimiz için Arapça kursu tertip edeceğiz. Kur'an-ı anlarsanız onun zevki daha başka olur. Ben büyük bir özveriyle siz hafızlarımızı yetiştiren hocalarımıza ve çocuklarımızı bu kutlu yola sevk eden ailelerine de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 5 öğrenciye Hafızlık belgeleriyle birlikte hediyeleri verildi.

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