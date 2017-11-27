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Eğlence Dönüşü Ev Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

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Eğlence Dönüşü Ev Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü
Antalya'da aynı evi paylaşan bir kişi eğlence sırasında tartıştığı, arkadaşını eğlenceden döndükten sonra bıçaklayarak öldürdü.

Antalya'da aynı evi paylaşan bir kişi eğlence sırasında tartıştığı, arkadaşını eğlenceden döndükten sonra bıçaklayarak öldürdü. Şahıs Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 15 dakika sonra yakalandı.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Altındağ Mahallesi Teomanpaşa Caddesi üzerinde gece 03.00 sıralarında yaşandı. Aynı evi paylaşan Metin Özcan ve B.C., eğlenmeye bir mekana gittiler. Eğlence merkezinde bir süre alkol alan iki ev arkadaşı bir süre sonra kavga etti. B.C., kavganın ardından eve geçti. 54 yaşındaki Metin Özcan, mekanda eğlenmeye devam etti. Daha sonra eğlence mekanından çıkan ve taksiye binen Metin Özcan, eve doğru hareket etti. Evin önünden taksiden inen Özcan'ın geldiğini fark eden 40 yaşındaki ev arkadaşı elindeki bıçakla evden çıkarak, taksiden inen Özcan'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Metin Özcan'a ilk müdahalesini yaparak, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Metin Özcan, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği ekipleri başlattıkları çalışmayla, olayı gerçekleştiren B.C.'yi yaklaşık 15 dakika sonra yakaladı. Gözaltına alınan 40 yaşındaki B.C., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. B.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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