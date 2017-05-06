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Eğlence Mekanında Silah Ve Silahlara Ait Mermiler Ele Geçirildi

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Eğlence Mekanında Silah Ve Silahlara Ait Mermiler Ele Geçirildi
Burdur'un Tefenni ilçesindeki bir eğlence merkezinde arama yapan jandarma silah ve bu silahlara ait mermiler ele geçirirken, 6 kişi de gözaltına alındı.

Burdur'un Tefenni ilçesindeki bir eğlence merkezinde arama yapan jandarma silah ve bu silahlara ait mermiler ele geçirirken, 6 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur il jandarma komutanlığı ekipleri, Tefenni'nin Yokuş Mahallesinde hizmet veren bir eğlence mekanında ruhsatsız tabanca ve av tüfeklerinin bulunduğu ihbarını değerlendirdi. Eğlence merkezine operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, mekanın değişik yerlerine, eklentileri ve tavanına saklanmış 1 adet Magnum marka otomatik av tüfeği, 1 adet Special marka pompalı av tüfeği, 1 adet Milano marka otomatik av tüfeği, 1 adet Kırıkkale marka 7.65 milimetre çapında tabanca ve tabancaya ait 6 adet tabanca fişeği,1 Adet Zigana Sport marka 9 milimetre çapında tabanca ve bu tabancaya ait 70 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda işletme sahibi ile birlikte 6 şüpheli de gözaltına alındı.

Eğlence Mekanında Silah Ve Silahlara Ait Mermiler Ele Geçirildi

Eğlence Mekanında Silah Ve Silahlara Ait Mermiler Ele Geçirildi

Eğlence Mekanında Silah Ve Silahlara Ait Mermiler Ele Geçirildi

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