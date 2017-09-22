  • BIST 103.773
  • Altın 145,843
  • Dolar 3,4963
  • Euro 4,1879
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 25 °C

Ego’da İş Güvenliği, İlk Yardım Ve Yangın Tatbikatı

» »
Ego’da İş Güvenliği, İlk Yardım Ve Yangın Tatbikatı
Büyükşehir Belediyesi EGO personeline; otobüs yangınları ve söndürme yöntemleri ile sabotaj ve kundaklamalar sırasında neler yapılması gerektiğine...

Büyükşehir Belediyesi EGO personeline; otobüs yangınları ve söndürme yöntemleri ile sabotaj ve kundaklamalar sırasında neler yapılması gerektiğine yönelik eğitim verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü (EGO) personeline, otobüs yangınları ve söndürme yöntemleri ile sabotaj ve kundaklamalar sırasında neler yapılması gerektiğine yönelik iş güvenliği, ilk yardım ve yangın eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi İş Güvenliği uzmanları, EGO 3. Bölge personeline, "Personel Acil Durumlar Eğitimi" başlığı altında, mevzuat; işverenin ve çalışanın yükümlülük ve sorumlulukları; yangın, deprem, sel, su baskını, fırtına, yıldırım düşmesi, patlama gibi acil durumlarda iletişim; acil durum organizasyonu; acil durumlar ekiplerinin eğitimi gibi konularda, teorik ve uygulamalı bilgiler verdi.

"Sabotajlar ve kundaklamalar konusunda da dikkatli olunması gerekiyor"

EGO (A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Didem Taylan, personele, otobüs yangınlarının nedenleri ile yangın söndürme sistemleri ve cihazları, sürücünün yangını fark etmesinin ardından neler yapması, kontrolü nasıl sağlaması, yangına ilk müdahale ve acil durumlarda otobüslerde tahliye noktalarıyla ilgili konuları, ayrıntılarıyla anlattı. Taylan, sabotajlar ve kundaklamalar konusunda da dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "2016 yılının, terör olayları nedeniyle, tüm ülke açısından olduğu gibi, EGO açısından da önemli bir yıl olduğunu söyledi. Geçen yıl Güvenpark'ta PKK teröristlerinin, otobüs durağına yönelik bombalı saldırısını hatırlatan Taylan, patlamada Necati Yılmaz adlı EGO şoförünün, kriz anını başarıyla yöneterek, hem kendi aracının, hem de çevrede bulunanların güvenliği konusunda çok doğru davranış sergilediğini gördük" diye konuştu.

Teorik eğitimin ardından, EGO personeli, daha sonra uygulamalı olarak yangın söndürme ve ilk yardım eğitimine katıldı. Personele acil durumlar eğitimi veren İşyeri Hekimi Dr. Cengiz Girek,"İş güvenliği, yangın ve ilk yardım eğitimleri, hayatın her anında gereklidir" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nilüfer’de Taksi Durakları Tek Tip Oluyor22 Eylül 2017 Cuma 18:03
  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 18.30’da Saraçhane’deki Belediye Binasında Açıklama Yapması Bekleniyor.22 Eylül 2017 Cuma 18:03
  • 200 Sporcunun Katılımıyla Uluslararası Dama Turnuvası Başladı22 Eylül 2017 Cuma 18:03
  • Esenyurt Belediyesinden Tuşba’ya Yeni Park22 Eylül 2017 Cuma 18:03
  • Taşköprü Ziraat Odası’nın Yeni Binası Hizmete Açıldı22 Eylül 2017 Cuma 17:58
  • Finike’deki 300 Parsel Sorunu22 Eylül 2017 Cuma 17:53
  • ’Hero’ Yazısıyla Fotoğraf Paylaşan Müdüre Gözaltı22 Eylül 2017 Cuma 17:53
  • Mhp’den Mahalle Toplantısı22 Eylül 2017 Cuma 17:53
  • Bartın’da ‘Engellilerde Sağlıklı Yaşam’ Paneli22 Eylül 2017 Cuma 17:53
  • Konyalı Şehitlerin Cenazeleri Memleketlerine Getirildi22 Eylül 2017 Cuma 17:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti