  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 13 °C

Egp’nin Yeni Yönetiminden Basına Tanışma Kahvaltısı

» »
Egp’nin Yeni Yönetiminden Basına Tanışma Kahvaltısı
Kısa süre önce Erzurum'da faaliyet gösteren Genc STK temsilcilerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Erzurum Gençlik Platformu(EGP) Yen'i Yönetim Kurulu...

Kısa süre önce Erzurum'da faaliyet gösteren Genc STK temsilcilerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Erzurum Gençlik Platformu(EGP) Yen'i Yönetim Kurulu ve üyeleri basınla tanıştı. Başkanlığa Genç Memursen Erzurum il temsilcisi Yakup Kürşat Aras, Başkan Yardımcısı MTTB Erzurum il temsilcisi Eren Akın ve Genel Sekreterliğe ERGİM Başkanı Kağan Alparslan Çakır getirildi.

EGP Başkanı Aras yapılan toplantıya su sözleri ile devam etti: "Erzurum Gençlik Platformu olarak yeni yönetimimizle beraber siz değerli basın mensuplarıyla tanışmak istedik, bizleri kırmayarak teşrif ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sözlerimin hemen başında 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününü kutlamadan geçemeyeceğim. Bu vesileyle öncelikle Erzurum ilimizde faaliyet gösteren siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızın basın özgürlüğü gününü kutlayarak sözlerime başlamak isterim. Platform olarak sizleri özverili ve etkin çalışmalarınızdan dolayı yürekten kutluyoruz. Erzurum Gençlik Platformu 20 ye yakın genç Sivil Toplum Kuruluşundan oluşmuş, Türkiye'nin marka şehirlerinden dadaşlar diyarı Erzurum'da kurulan gençlik platformudur. Başkanlığını Genç Memur Sen Erzurum İl Temsilcisi olarak yürüteceğimiz platformun başkan vekilliğini MTTB İl başkanı Eren AKIN, Genel Sekreterlik görevini Ergim Başkanı Kağan Alpaslan Çakır yürütecektir. Bir önceki yönetime yapmış oldukları gayretli çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Rabbim emeği geçenlerden razı olsun. Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren her konuda gençlerin de görüşlerinin alınması, gelecek vizyonu ve hedefleri belirlenirken gençlerin de süreçlere dâhil edilmesi gerektiğine inanan ve Erzurum'da faaliyet gösteren 20 ye yakın genç sivil toplum kuruluş örgütüyle, gençlerle işbirliğini bir adım ileri götürerek, gençlerin çalışmalarını daha sürdürülebilir bir yapıya dâhil etmek Medeniyet mefkûremizin değerlerinden güç alarak istikbali inşa etmeye çalışan, yeniden inşa edilen Türkiye ve dünyanın imarında özne olmak için bir aradayız. Erzurum Gençlik Platformu olarak, yaşadığımız tarihi süreçte demokrasi ve hukuk ekseninde ülkemizin yeniden yapılandırma sürecine katkı sağlayacak, huzur ve barışı, birlik ve beraberliği koruyarak toplumsal faaliyetler düzenlemeyi hedeflemekteyiz. Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Başkanlarım. Her bir genç stkmız ile Erzurum ailesine, sivil toplum kuruluşlarına, siyaset ve bilim dünyasına, devlet ve millet hizmetinde bulunacak nitelikli insan kaynaklarını kazandırma gayretindeyiz. Temsili demokrasiden katılımcı demokrasi anlayışına doğru bir eksenin geliştiği, bugünün dünyasının bir gerçeğidir. Genç nüfusun çoğunluk da olduğu ülkemizde 18 yaşındaki bir gencin seçme hakkı varken seçilme hakkı olmaması eşitlik ilkesine de aykırıydı. Türkiye'de Seçilme yaşının 18'e indirilmesinin sadece gençlere değil, toplumun her kesimine faydası olacağı kanaatindeyiz. Gençliğine güvenen, geleceğin Türkiye'sinin inşasında gençlere sorumluluk verecek iradeyi "Güçlü Türkiye için EVET" basın açıklamasıyla desteklemiştik. Yürüttüğümüz gençlik çalışmalarının zeminini oluşturan medeniyet değerlerimiz ve derin müktesebatımızla uluslararası tecrübenin karşılaşmasını sağlamak, değerlerimizin medeniyet coğrafyamızın dışında kalan ülkelerin gençleriyle de tanışabilmesi için uluslararası işbirliği kaçınılmazıdır. Bu doğrultuda Platformumuza üye teşkilatlarımızın uluslararası arenada etkin faaliyetlerde bulunma ve uluslararası gençlik örgütleriyle iş birliğini artırma faaliyetlerini takip ediyor ve bu konuda Erzurum yerelinde bizlerde desteğimizi esirgemiyoruz. Tarihi, kültürel birikimi ve medeniyet değerleriyle Erzurum'un sahip olduğu stratejik gücün şehir ve bölge refahına olumlu katkısını sağlayacak sivil girişimler geliştirmek, üniversite gençliğinden, orta öğretim gençliğine, orta öğretim gençliğinden toplumsal sorunlara, yeni ve alternatif fikir ve çözüm önerileri sunmak için gençlerle birlikte gece gündüz çalışacağız." Bizler, Medeniyetimizin Başöğretmeninin buyurduğu gibi "iki günü eşit olan ziyandadır" anlayışı gereği, zamanımızı ve mekânlarımızı daha anlamlı kılmak, güneşin doğuşuyla birlikte yeni seferlere, yeni yolculuklara çıkma arzuyla çalışıyoruz. Adanmış bir ruhla sorumluluklarımızın farkında olarak, derdimiz ve davamızın şuurundayız. Yeni bir ruh ve kararlılıkla kendimizi yenileyerek istikbalimizi inşa edecek, İstiklalimize sahip çıkacağız. Ebedi yurdumuzun hazırlığını yapacağız. Biliriz ki zafer inananlarındır. Bu duygularla Basın Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, bizlere desteğini eksik etmeyen, Erzurum Büyük Şehir belediye başkanı Sayın Mehmet SEKMEN'e, organizasyonda emeği olan üye genç sivil toplum kuruluşları başkanlarımıza teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Egp’nin Yeni Yönetiminden Basına Tanışma Kahvaltısı07 Mayıs 2017 Pazar 17:53
  • Hastaların El Emeği Göz Nuru Eserleri Sergilendi07 Mayıs 2017 Pazar 17:53
  • Fested İzmir 2017 Coşturdu07 Mayıs 2017 Pazar 17:53
  • 3 Aracın Karıştığı Kazada Bisiklet Sürücüsü Yaralandı07 Mayıs 2017 Pazar 17:53
  • Salihli’de 8 Bin Kişilik Hayır Yemeği07 Mayıs 2017 Pazar 17:43
  • Çat Dede, 21 Yıl Sonra Tekrar Anıldı07 Mayıs 2017 Pazar 17:43
  • Van Yyü’de 22. Kelam Koordinasyon Toplantısı Ve Sempozyum Düzenlenecek07 Mayıs 2017 Pazar 17:43
  • Bozüyük’te Çocuklar İçin “Keloğlan’ın Becerikli Eşeği” Sahnelendi07 Mayıs 2017 Pazar 17:38
  • Afyonkarahisar’da Minibüsçüler Tek Tip Kıyafet Uygulamasına Geçiyor07 Mayıs 2017 Pazar 17:38
  • Yunus Emre Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor07 Mayıs 2017 Pazar 17:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti