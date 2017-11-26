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Ehf Challenge Cup: Göztepe: 28 - Paok: 29

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Ehf Challenge Cup: Göztepe: 28 - Paok: 29
Göztepe hentbol takımı, EHF Challenge Cup 3. Tur rövanş maçında Paok'a 29-28 mağlup oldu.

Göztepe hentbol takımı, EHF Challenge Cup 3. Tur rövanş maçında Paok'a 29-28 mağlup oldu. İlk karşılaşmayı 35-26 kazanan Göztepe, Challenge Cup'ta son 16'ya kaldı.

EHF Challenge Cup 3. Tur rövanş maçında Bornova Atatürk Spor Kompleksinde Paok'u konuk eden Göztepe, sahadan 29-28 mağlubiyetle ayrıldı. Bornova Atatürk Spor Kompleksinde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin ilk golleri Stanojevic ile Murat'tan geldi ve ilk dakikayı 2-0 önde kapattı. 10 dakikası 5-4 Paok üstünlüğü ile geçilen karşılaşmada Yunan ekibi devreye 15-12 önde girdi.

İkinci yarının ilk 11 dakikasını 8-5 önde kapatan Göztepe, skoru 20-20'ye getirdi. Karşılaşma 29-28 Paok üstünlüğü ile sona ererken iki maç sonunda üstünlüğü elde eden Göztepe, Challenge Cup'ta son 16'ya yükseldi. Sarı-kırmızılılar, ilk karşılaşmayı 35-26 kazanmıştı.

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