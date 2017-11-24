  • BIST 104.539
  • Altın 163,366
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 6 °C

Ehf Challenge Cup: Göztrpe: 35 - Paok: 26

» »
Ehf Challenge Cup: Göztrpe: 35 - Paok: 26
Göztepe hentbol takımı, EHF Challenge Cup 3. Tur ilk maçında Paok'u ağırladığı maçta Yunan ekibini 35-26 mağlup etti.

Göztepe hentbol takımı, EHF Challenge Cup 3. Tur ilk maçında Paok'u ağırladığı maçta Yunan ekibini 35-26 mağlup etti.

EHF Challenge Cup 3. Tur ilk maçında Bornova Atatürk Spor Kompleksinde Paok'u konuk eden Göztepe, sahadan 35-26 galibiyetle ayrıldı.

Yunan ekibinin golüyle başlayan karşılaşmanın ilk 10 dakikası 8-4 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğü ile geçildi. İlk yarıyı 20-14 önde tamamlayan Göztepe'de en skorer isimler 5'er gol ile Baran ve Krivchikov oldu. İkinci yarıda da skor ve oyun üstünlüğünü elinde tutan Göztepe, parkeden 35-26 galip ayrıldı.

Eşleşmenin rövanş karşılaşması 26 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Bornova Atatürk Spor Kompleksinde oynanacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Thy Euroelague: Fenerbahçe Doğuş: 71 - Khimki Moscow: 6724 Kasım 2017 Cuma 21:48
  • Bakan Aşkın Bak, Milli Güreşçi Demirhan’ı Tebrik Etti24 Kasım 2017 Cuma 21:33
  • Ali Koç, Fenerbahçe Doğuş - Khimki Moscow Maçında24 Kasım 2017 Cuma 21:08
  • Süper Lig: Osmanlıspor: 2 - Gençlerbirliği: 0 (Maç Sonucu)24 Kasım 2017 Cuma 21:08
  • Barış Ermiş: "Oynanabilecek En İyi Basketbolu Oynadık"24 Kasım 2017 Cuma 20:58
  • Sarıca: "Genç Bir Takımla Bu Kadar Kısa Sürede Bu Mücadeleyi Vermek Önemliydi"24 Kasım 2017 Cuma 20:53
  • Evin Demirhan Dünya Şampiyonu24 Kasım 2017 Cuma 20:53
  • 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 85 - Letonya: 73 (Maç Sonucu)24 Kasım 2017 Cuma 20:03
  • Süper Lig: Osmanlıspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk Yarı)24 Kasım 2017 Cuma 19:58
  • G.manisaspor - Adana Demirspor Maçı Sonrası Gerginlik24 Kasım 2017 Cuma 19:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti