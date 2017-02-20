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Ehil Ellerde Yapılmayan Sünnet Ciddi Hasarlara Neden Oluyor

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Ehil Ellerde Yapılmayan Sünnet Ciddi Hasarlara Neden Oluyor
Ehil ellerde yapılmayan sünnetin çocuklarda ciddi hasarlar meydana getirebildiğini kaydeden Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökhan Gürsoy, hastanenin...

Ehil ellerde yapılmayan sünnetin çocuklarda ciddi hasarlar meydana getirebildiğini kaydeden Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökhan Gürsoy, hastanenin çocuk cerrahisi bölümünde Op. Dr. Şenol Bağcı tarafından 2016 yılında bin 223 sünnet gerçekleştirildiğini belirtti.

"Sünnette ehil el çok önemli"

Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Gökhan Gürsoy ise 2016 yılında Devlet Hastanesi Çocuk cerrahının bin 689 ameliyat gerçekleştirdiğini, sünnet sayısının ise bin 223 olduğunu söyledi. Gürsoy "Çocuk cerrahı arkadaşımız ameliyatları kadar sünnet yapmasıyla da tercih edilen bir arkadaşımız. Ayrıca sünnetin ehil ellerde yapılması çok önemli. Ehil ellerde yapılmayan sünnetler sonrası çocuklarda ciddi hasarlar meydana gelebilir. Çalışmalarından ve hasta memnuniyetinden dolayı kendisini kutluyorum çabalarına teşekkür ediyorum" dedi.

Salihli Devlet Hastanesinde görev yapan Çocuk Cerrahı Op. Dr. Şenol Bağcı'nın 2016 yılında bin 689 ameliyat gerçekleştirirken, bin 223 de sünnet yaptığı öğrenildi.

Salihli Devlet Hastanesi'ne göreve geldiğinden bu yana 0-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin ameliyatlarını yaptığını belirten Op. Dr. Şenol Bağcı, "Ailelerden çok fazla talep gelince kabul ettim. Şimdi de sünnet için gün vermeye başladık. Bir hayli talep var. Vatandaşlarımıza hizmet etmek onların memnuniyetini kazanmak çok güzel. Ben işimi severek yapıyorum" dedi.

Ehil Ellerde Yapılmayan Sünnet Ciddi Hasarlara Neden Oluyor

Ehil Ellerde Yapılmayan Sünnet Ciddi Hasarlara Neden Oluyor

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