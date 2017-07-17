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Ehliyetsiz Sürücünün Karıştığı Zincirleme Kazada 1 Kişi Yaralandı

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Ehliyetsiz Sürücünün Karıştığı Zincirleme Kazada 1 Kişi Yaralandı
Adıyaman'da, trafik ışıklarında bekleyen otomobillere ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, trafik ışıklarında bekleyen otomobillere ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Nazif O. idaresindeki 44 LR 355 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri kavşağında trafik ışıklarında bekleyen Aykut Gün idaresindeki 44 AJ 868 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aykut Gün idaresindeki 44 AJ 868 plakalı otomobil, Gaffari Tekin idaresindeki 02 BD 366 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Yaşanan zincirleme trafik kazasında ehliyetsiz Nazif O.'nun kullandığı otomobilde bulunan Rabia Y. yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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