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Eib Moda Tasarım Yarışması’nda Muhteşem Final

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Eib Moda Tasarım Yarışması’nda Muhteşem Final
Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) 12. Moda Tasarım Yarışması'nı birincisi genç tasarımcı Emre Pakel oldu.

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) 12. Moda Tasarım Yarışması'nı birincisi genç tasarımcı Emre Pakel oldu.

Türkiye'de istihdam ve ihracatın lokomotifi Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü ile tasarımcı gençler arasında köprü görevi gören EİB Moda Tasarım Yarışması 12'inci kez düzenlendi. Yarışması'nın Final Defilesi, İzmir'in ilk yerleşim yeri olan Yeşilova Höyüğü'nde yapıldı. Defilenin açılış konuşmasını yapan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler, Türkiye'ye yıllık 25 milyar dolar döviz kazandıran Türk hazırgiyim ve tekstil sektörlerinin daha katma değerli ihracat yapması için Ar-Ge, Moda ve Tasarım ağırlıklı çalışmalar yaptıklarını belirtti. Türkiye'nin ortalama ihraç fiyatı kilogramda 1.5 dolar seviyesinde olduğuna dikkat çeken Kızılgüneşler, "Hazırgiyim sektörümüzde ise bu rakam 24-25 dolarları buluyor. Amacımız ortalama ihraç fiyatımızı 50-60 dolar seviyelerine çıkarmak. EİB Moda Tasarım Yarışması'nı bu amaçla 12 yıldır düzenliyoruz" dedi. Kızılgüneşler'in konuşmasının ardından başlayan defilede, mankenler genç modacıların birbirinden şık tasarımlarıyla podyumda boy gösterdi. Sektöre genç tasarımcılar kazandırmak amacıyla EİB tarafından düzenlenen yarışma modaseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 400 davetlinin katıldığı gecede jüri de Gül Ağış, Dilek Hanif, Özlem Kaya, Ertan Kayıtken, Ayşe Deniz Yeğin, Hatice Gökçe, Gökçe Güner, Sakıp Sabancı Müzesi Ürün Tasarımcısı Bige Ökten, Kreatif Direktör Ceyda Balaban, Stil Danışmanı Ece Sükan, İzmir Moda Tasarımcılar Derneği Başkanı Dilek Süslüer ve Üniteks Tekstil'den Gamze Ünsal gibi ünlü isimler yer aldı. Öte yandan EİB Moda Tasarım Yarışması'nın final defilesine; İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, TİM Başkan Vekili Süleyman Kocasert, EİB Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler, İzmir'in iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda kişi katıldı.

12. EİB Moda Yarışması'nda Emre Pakel tasarımlarıyla birinci oldu. Pakel'e ödülünü İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ve TİM Başkan Vekili Süleyman Kocasert birlikte verdi.

12. EİB Moda Tasarım Yarışması'nda ikinci olan Harun Çifçi ödülünü, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk ve Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir'den aldı.

EİB XII.Moda Tasarım Yarışması'nın üçüncüsü Ece Dörtköşe'ye ödülünü Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler takdim etti.

Eib Moda Tasarım Yarışması’nda Muhteşem Final

Eib Moda Tasarım Yarışması’nda Muhteşem Final

Eib Moda Tasarım Yarışması’nda Muhteşem Final

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