Ekinci Cami Alanı İçin Yer Tahsisinde Bulundu

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yeni açılan Eyyübiye Devlet Hastanesindeki ibadethane ihtiyacını gidermek için yer tahsisinde bulundu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yeni açılan Eyyübiye Devlet Hastanesindeki ibadethane ihtiyacını gidermek için yer tahsisinde bulundu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve hayırsever Ali Kaysı, yeni açılan Eyyübiye Devlet Hastanesi Akçakale yolu üzerinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak cami için protokol imzaladı. İmzalanan protokol ile yer tahsisi sonrası Eyyübiye Belediyesi tarafından yapılacak caminin kısa sürede inşaatına başlanacağı belirtildi. Vatandaşlardan gelen taleplere duyarsız kalmayan Belediye Başkanı Ekinci, taleplerin yerine getirilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Yeni açılan Eyyübiye Devlet Hastanesinde refakatçi misafirhanesi için çalışmalara başlayan Eyyübiye Belediyesi, milli emlak müdürlüğü tarafından misafirhane için tahsis edilen alanın bir kısmını, vatandaşların ihtiyacını karşılamak adına cami alanı olarak tahsis etti. Yenice Mahallesinde bulunan ve milli emlak müdürlüğü tarafından Eyyübiye Belediyesine tahsis edilen arazi üzerinde hayırsever Ali Kaysı tarafından yaptırılacak olan cami için yetki, görev ve sorumluluklara ilişkin protokol imzalandı. Mahallede bulunan arazi üzerinde yaptırılacak cami yerinin oturum alanı 800 metre kare olacak. Bölgenin büyük bir ihtiyacını da karşılayacak olan cami çift minareli ve dış kaplaması Urfa taşından olacak şekilde restore edilecek.

Caminin lojman, kuran kursu, şadırvan yapımları da Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tahsis edilecek. "Hacı Hamdi Kaysı" adını taşıyacak cami için düzenlenen protokolde konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, caminin bölgenin büyük bir ihtiyacını karşılayacağını belirtti. Ekinci, "Bugün önemli bir protokole Kaysı ailesi ile birlikte imza attık. Sizlerin de bildiği gibi Eyyübiye Hastanemiz hizmete girdi. Hastanemizin etrafında da Camiye ihtiyaç vardı. Bizler milli emlak müdürlüğünde 5 bin metre karelik bir yer aldık. Eyyübiye Belediyesi olarak bunun 4 bin metre karelik yerinde refakatçı misafirhanesi yapıyoruz. Hemen bitişiğinde de Hacı Hamdi Kaysı Camisi içinde protokol imzaladık ve bu cami bin 500 kişilik olacak. Şanlıurfa mimarisine uygun bir cami ve şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hayırseverlerimizden de Allah razı olsun diyoruz. İnşallah 1 yıl içerisinde de bu cami faaliyete girmiş olacak. Dolayısıyla o bölgede ibadethane ihtiyacı da giderilmiş olacaktır" şeklinde konuştu.

Hayırsever Ali Kaysı ise protokol sonrası yaptığı konuşmada, "Allah millete hayırlı ve uğurlu etsin. İslam alemine mübarek etsin. İnşallah 1 yıl içerisinde de camimiz biter. Şimdiden Allah namazlarını kabul etsin" ifadelerini kullandı.