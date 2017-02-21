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EKİNCİ ÇİFTİ'NİN SAMSUNSPOR AŞKI

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EKİNCİ ÇİFTİ'NİN SAMSUNSPOR AŞKI
Eşi Selma Ekinci’nin geçirdiği boyun fıtığı ameliyatı nedeniyle Samsunspor için düzenlenen “Bu Aşkın Kahramanı Sensin” etkinliğine katılamayan Osman Ekinci, Kırmızı-Beyazlı renklere olan bağlılığını hastanede çektirdiği fotoğrafla gösterdi

KIRMIZI-BEYAZ SEVGİ
Samsun’un Atakum İlçesi’nde yaşayan Selma-Osman Ekinci çiftinin Samsunspor aşkı bir başka. TCDD Samsun Gar’ında müdür yardımcısı olarak görev yapan Osman Ekinci, eşinin geçtiğimiz hafta Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçirdiği boyun fıtığı ameliyatı nedeniyle Atakum Belediyesi tarafından Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda düzenlenen ‘Bu Aşkın Kahramanı Sensin’ adlı Samsunspor etkinliğine katılamadı. Eşini yalnız bırakmamak için etkinliğe katılamayan Osman Ekinci,  her zaman Samsunspor yanında olduğunu göstermek için ‘Bu Aşkın Kahramanı Sensin’ atkısı ile fotoğraf çektirip o anı ölümsüzleştirdi.

ekinci-1.jpgHERKESİN DESTEK OLMASI LAZIM
Samsunspor’un sadece bir futbol takımından ibaret olmadığını belirten Osman Ekinci, “Samsun şehrini seven herkesin Samsunspor’a destek olması lazım. Hem ben hem de eşim Samsunspor’u yakından takip ediyor, başarıları ile büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Atakum Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu ‘Bu Aşkın Kahramanı Sensin’ etkinliğine de eşimle birlikte gitmeyi planlamıştık. Ancak kendisinin yaşadığı boyun fıtığı rahatsızlığı nedeniyle bu düşüncemizi gerçekleştiremedik. Biz de Samsunsporumuza hastaneden destek vermeye çalıştık” dedi.

ekinci-2.jpgekinci.jpg

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