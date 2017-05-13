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Ekinci, Kilitli Beton Parke Taşı Döşeme Çalışmalarını İnceledi

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Ekinci, Kilitli Beton Parke Taşı Döşeme Çalışmalarını İnceledi
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci,kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci,kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yenice mahallesinde sürdürülen kilitli beton parke taşı döşeme işlemi ile Muhtarlık binasının yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Ekinci'ye, Belediye Meclis Üyeleri ile Yenice Mahalle Muhtarı Muhittin Göktaş da eşlik etti. Ekinci, Merkez ve kırsal ayırımı yapılmadan sürdürülen kilitli beton parke taşı döşeme işleminde hedeflerinin yıl sonuna kadar 1 milyon metre kareye ulaşmak olduğunu söyledi. Ekinci, bu hedef doğrultusunda çalışmaların daha da hızlanacağını ifade etti. Meclis üyeleri ve muhtarla birlikte Yenice Mahallesi sakinleriyle de bir araya gelen Ekinci yoğun ilgi gördü. Çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi veren Mehmet Ekinci, "Kilitli parke çalışmalarımız devam ediyor Yenice mahallemizde şuanda 78 bin metrekarelik alanın döşeme işlemleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Tabi burada sizin de gördüğünüz gibi alt yapı sorunları ve sıkıntıları var. Alt yapısı giderilen görev alanımıza giren yerlerin çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu kapsamda da bugün meclis üyelerimiz, muhtarımız ile bölgeyi ziyaret ediyoruz. Burada halkımızın memnuniyetinin ifade etmesi bizleri mutlu ediyor. Eyyübiye Belediyesi olarak alt yapısı tamam olan yerlerin çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor, biliyorsunuz kırsalda da aynı şekilde kilitli parke çalışmaları devam ediyor. Bu yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon m2'lik kilitli parke döşeme işi tamamlanacaktır. Şimdiden halkımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz" dedi.

Mahallelerinde sürdürülen çalışmalardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür eden Mahalle Muhtarı Muhittin Göktaş da, "Başkan ve ekibine teşekkür ederim. Şuanda gördüğünüz gibi çalışmaları yerinde izliyor ve bundan dolayı halkımızın memnuniyetinden dolayı ben Başkanımıza teşekkür ederim" dedi.

Ekinci, Kilitli Beton Parke Taşı Döşeme Çalışmalarını İnceledi

Ekinci, Kilitli Beton Parke Taşı Döşeme Çalışmalarını İnceledi

Ekinci, Kilitli Beton Parke Taşı Döşeme Çalışmalarını İnceledi

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