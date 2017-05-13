Ekinci’den Çiğ Köfte Rekor Denemesini Değerlendirdi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa'da "Leğeni Al Gel" sloganıyla organize edilen rekor etkinliği ile ilgili değerlendirmesinde, "Şanlıurfa'nın...

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa'da "Leğeni Al Gel" sloganıyla organize edilen rekor etkinliği ile ilgili değerlendirmesinde, "Şanlıurfa'nın değerlerinin tanıtımı için daha çok çalışmalıyız" dedi.

Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan çiğ köfte için organize edilen ve 400 kadının katıldığı rekor denemesi Eyyübiye ilçesi Haleplibahçe Şanlıurfa Müzesi bahçesinde gerçekleşti. Rekor denemesinde 400 kadın, müze bahçesindeki açık alanda köfte yoğurup rekor denemesi yaptı. Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneğince "Legeni al gel" sloganıyla organize edilen etkinlik kapsamında, Türkiye'nin en büyük Müze Kompleksinin bahçesinde bir araya gelen kadınlar, Urfa müzikleri eşliğinde köfte yoğurup rekor kırdı. Etkinliğe Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet İnan, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Demirkol, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, ŞUTUDER Başkanı Mehmet Alataş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliği değerlendiren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürü ile marka bir şehir olduğunu söyledi. Ekinci, "Şanlıurfa'mız tarihi ile kültürü ile sanatı ile marka olan bir şehir. Tabi bu şehrin marka değerini yükseltmek anlamında da kendi ürünlerine sahip çıkması gerekiyor. Tabi çiğ köfte denince tabii akla Şanlıurfa geliyor ama bunu daha da iyi duyuracak olan böyle bir rekor denemesi. Bu anlamda bunu düşünen ŞUTUDER derneğimize buradan bende teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hakikaten büyük bir çalışma ve de diğer taraftan da başka önemi şu, 400 anne şu anda çiğ köfte yoğuruyor ,hem de anneler günü arifesinde. Şanlıurfa mutfağı ile, sanatı ile, kültürü ile derinliği olan bir şehir dedik ama bu şehrin bu değerlerini de bizim tanıtmamız gerekiyor. Sadece bizim bu değerleri bilmemiz yetmiyor artık bu tarz etkinliklerimizi ticarileştirmemiz gerekiyor. Ticarileştirmenin de yolu açıkçası bu tarz faaliyetlerle ulusal tarz faaliyetler noktasında ses getirecek çalışmalarla olur. Sonrasında tabi eğer olabilirse uluslararası anlamda da benzeri etkinliklerin tarihimizi, kültürümüzü arttıracak faaliyetlerin sayısını attırmamız gerekiyor. Tanıtım çok önemli zamanımız pazarlama zamanı herkesin bildiği gibi öyle bir zamanda yaşıyoruz ki beş kuruşluk işi 100 kuruşa pazarlayanların maalesef dönemi, bazen de 100 kuruşluk işi 5 kuruşa pazarlayanların dönemi böyle bir problem var. Şanlıurfa'da bu anlamda pazarlama noktasında hakikaten hak ettiği değerin çok altında bununla ilgilide tabi ki herkese görevler düşüyor. Kamu kurumu ve kuruluşlarına görevler düşüyor. Yerel yöneticilere ve STK" Lara görevler düşüyor. Hepimiz bunun farkındayız, bunun sancılarını hepimiz yaşıyoruz, bize büyük bir doğum olacak bu doğum sayesinde ülkemiz için rol modeli olan bu şehir çok daha büyük bir yere gelecektir. Çünkü bu şehir her zaman hak ediyor. Bu şehir her zaman tavrını devletten yana koymuştur. Milletinden yana koymuştur ve bulunduğu coğrafya anlamında da barışın ve kardeşliğin merkezidir" dedi.