Ekipler Derede Kaybolan Uğur İçin Seferber Oldu

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, dün gece bir otomobilin dereye devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba ve bir oğlu ölmüş, anne ise yaralı olarak kurtarılmıştı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, dün gece bir otomobilin dereye devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba ve bir oğlu ölmüş, anne ise yaralı olarak kurtarılmıştı. Derede kaybolan ailenin diğer oğlu 4 yaşındaki Uğur'u arama çalışmaları ise devam ediyor.

Dursunbey'e bağlı Akyayla Mahallesi yolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden Harun Deniz (33) yönetimindeki araç şarampolden dereye uçmuş, araçta bulunan Harun Deniz ile 8 yaşındaki Mustafa Deniz'in cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Anne Melek Deniz'in (26) bir ağaca tutunarak kurtulduğu kazada derede kaybolan 4 yaşındaki Uğur'u arama çalışmaları devam ediyor.

Gece geç saatlere kadar süren arama kurtarma çalışmaları sonuç vermeyince çalışmalara ara verildi. Sabah erken saatlerde yeniden başlayan çalışmalarda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıçlar su içinde detaylı arama çalışması başlattı. Köylüler ve diğer arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda dere boyunca arama yapıldı. Olayla ilgili açıklama yapan Akyayla Mahallesi muhtarı Ramazan Çakar, ailenin köyde gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Dursunbey istikametine doğru gittiğini, köye 87 kilometre uzaklıktaki rampa alanda dereye uçtuklarını belirtti. Arama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Ramazan Çakar, Belediye ekipleri ve arama kurtarma ekiplerinin yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ailenin yakınları aileden geriye kalan eşyaları olay yerinden toplarken büyük üzüntü yaşadı. Akıntısı oldukça yoğun olan derede arama çalışmaları devam ederken, Balıkesir ve Çanakkale'den dalgıç ekipleri de olay yerine çağrıldı. Çalışmaların dere boyunca devam edeceği ve derenin bazı kesimlerine tel örgüler örüldüğü de belirtildi.